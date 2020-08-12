美國衛生部長阿札爾訪台期間，中方出動殲-10與殲-11戰機越過海峽中線。

台灣首度動用地面防空導彈全程監控解放軍戰機，而觀察家認為，未來這戰術可能會變得更常見。

台灣國防部說，動用了防空導彈系統，以追蹤並驅離解放軍越過海峽中線的殲-10與殲-11戰機。據《南華早報》（South China Morning Post）11日報導，這正值美國衛生部長阿札爾（Alex Azar II）訪台之際。

而這是台灣軍方首度承認，在攔截中使用地面防空導彈系統。不過，國防部並未說明，使用的是哪一型飛彈系統，或是火控雷達是否已啟動。而一旦啟動火控雷達，將較具威脅性，並意味系統準備發射飛彈。

國軍109年飛彈射擊操演

台灣目前部署的有美國愛國者和鷹式防空飛彈系統，以及自製的天弓飛彈系列。而香港軍事評論員宋忠平說，這不會是相關飛彈系統最後一次追蹤來機。他指出，台灣空軍在海峽中線東方有防空識別區，他們當然該開啟防空導彈系統。

然而，宋忠平說，由於解放軍並不承認所謂的中線，因此繼續越線會成為常態，而這類狀況未來還可能發生。不過，他也強調，台灣不太可能發射飛彈，因為這意味著開戰。

而殲-10與殲-11也能偵測到相關追蹤，並採取如閃躲，干擾和施放紅外線熱誘餌彈等行動。也因此，宋忠平指出，這比較像是警告，而不太可能對解放軍戰機構成太大的實際威脅。

近年來，中方空軍日益加強例行繞台巡邏，並將機隊大幅現代化。去年4月時，兩架殲-11戰機20年來首度刻意越過海峽中線。而就在阿札爾訪台，10日拜會總統蔡英文，進行1979年來美台最高層的會面時，解放軍出動了戰機秀拳頭。

(中時新聞網)