全球進入新冠疫苗研發大賽、各國都期盼自家疫苗早日問世之際，俄羅斯11日自行宣布自主研發疫苗成功，並命名該疫苗為「史普尼克V」，但該疫苗進入人體實驗階段不到兩個月，專家質疑沒有臨床試驗資料，且根據官方文件，疫苗僅經過38人試驗且還有疼痛、腫脹等副作用，讓世界衛生組織（WHO）隨即表示，任何WHO核准的候選疫苗，需要經過嚴格安全資料審查。

據路透社報導指出，這支疫苗尚未實施大規模試驗，故未有數據資料證明是否有效，讓免疫學家與傳染病專家認為可能是魯莽舉動。英國華瑞克商學院（Warwick Business School）藥物研究專家阿里（Ayfer Ali）表示，俄國實質上是在進行大規模人體臨床實驗，並表示批准如此快速，可能意味未發現疫苗可能出現的不良反應。

據英媒《每日郵報》報導，普丁剛宣布通過的疫苗「史普尼克V」，即使宣稱經過「所有必要的檢測」，但官方文件指出，該疫苗僅經過38人健康成人志願者的測試，並有144起不良反應紀錄，其中一份申請註冊的文件指出「疫苗並未經過臨床研究，以便進一步研究流行病學上的影響」；此外，在經過檢測後的第42天，其中31位志願受檢測者出現疼痛、腫大以及高溫症副作用。

報導也指出，雖然普丁自稱已讓女兒親自注射後有產生抗體，但外界仍質疑疫苗產生足夠抗體的能力。

美國也對俄羅斯疫苗的試驗結果表達懷疑。白宮顧問康威（Kellyanne Conway）在接受福斯電視台專訪時表示，美國食品暨藥物管理局（FDA）訂定了標準，而從俄國聲明中領略到的是，「這跟我們差得遠了」。

對此，世衛發言人賈撒列維克（Tarik Jasarevic）也表示，WHO與俄羅斯衛生當局保持密切聯繫，並就可能的WHO疫苗預審持續討論，任何疫苗的預審包括嚴格審查和評估所有必要的安全與效力資料。

(中時新聞網)