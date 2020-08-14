走進「陳允宝泉」，迎面而來，各種糕點、月餅擺設呈現濃濃的京都味，再往深處走，日式茶道空間，正進行一場心靈美學的課程，陣陣的歡笑，渲染糕餅店內溫暖的氣氛。

「你們的舉手投足就是最美的風景」，像家人一般，總經理翁羿琦每天都會跟店員話家常，短短幾分鐘的心靈教育，梳洗員工一整天的疲憊，更獲得心靈上的滿足。

台式、日式、西式 兼容並蓄

除了經營陳允宝泉之外，翁羿琦目前還是電台的心靈講師，教授親子關係、兩性關係，為聽眾解答婆媳問題、工作問題，許多聽眾及粉絲都受益良多。她說，過去自己並不快樂，幾年前帶著小孩去美國、澳洲讀書，意外接觸心靈課程，解除心靈上的痛苦，希望把這樣的改變帶給自己的員工，提升員工的心靈層次。

而這樣的心靈涵養，浮現在每一位店員優雅快樂的笑容，不知不覺讓「陳允宝泉」百年的文化融化在每一個顧客心裡。

「陳允宝泉」創立於一九○八年，第一代陳允在台中豐原發跡，賣起甜甜的「糕仔」、「米香」。第二代陳金泉遠赴日本學藝，據翁羿琦描述，當時阿公只帶了一包糖和三十一元到日本生活，因為沒有錢開店，就在人家屋簷下做「大福麻糬」，每天他都祈求老天爺不要下雨，「因為只要今天沒賣出去，明天就沒有本錢」，如此艱苦的環境下，做到東京都立川市第一大品牌。

當時日本的安田阿嬤協助阿公把店面擴大，就以日本人最喜歡的「宝」字，加上阿公的「泉」，命名為「宝泉」。陳金泉最令人讚嘆的作品首當「御丹波」，內餡紅豆搭配生乳酪，鹹甜交織，連日本天皇都愛，而外型像花朵的「桃山香柚」，散發出淡淡的柚香，更是令人垂涎。

第三代陳增雄原本開西藥房，在父親陳金泉的引導下，結合傳統台式與日風的烘焙法，全台首創「小月餅」，「細緻白鳳豆沙加上獨特的配方」，每到中秋節，都造成排隊搶購熱潮。第四代陳宇鴻追隨阿公赴日的精神，到東京製菓學校習藝，融合日本和西式的製法，研發「月之露」和菓子，外層麻糬，中間以泡芙包藏法國生乳酪，吃起來豐富的層次感，受到消費者喜愛，至今仍是店內的招牌產品。

深厚文化淵源 對內對外發揚光大

不僅如此，陳宇鴻更將糕餅技藝提升到更高層次，不惜以頂級奶油、堅持純手工製作多層次低糖「太陽餅」，榮獲台中「金口碑獎」，贏得所有饕客挑剔的味蕾。

二○一三年，將原本宝泉的店名，加上第一代陳允的名字，成立「陳允宝泉食品」，表達飲水思源、代代相傳的精神。第五代陳溢輝、陳睿智學成歸國後，加入經營陣容，二○一六年三月在台中草悟道成立陳允宝泉文創店，並研發出「寒天夏威夷豆牛奶軟糖」，開始新一代的糕餅人生，目前是第四代、第五代共同經營，將「陳允宝泉」品牌發揚光大。

翁羿琦認為，「陳允宝泉」有深厚的文化淵源，對內對外有要塑造的目標。對外，從產品的包裝和口味著手，要讓消費者吃到產品都覺得驚豔，來到店裡的客人感覺被尊榮、被禮遇，並且送禮體面。對內，她希望員工在領薪水之外，更能獲得心靈的成長。

翁羿琦在店內營造公平和樂氛圍，「多鼓勵、少責罵」，員工可以在裡面自由表達、快樂學習，她表示，「壓抑你的人，往往都是身邊最親近的人」，有可能是兄弟姊妹互爭財產，有可能是同事間為了工作不合，「一個人情緒低落，大多是受到失敗的打擊，對未來沒信心，所以不快樂」，因此她在公司內部開設心靈成長和激勵的課程，要讓員工在這裡的心理狀態越來越好。

營利和員工素質並進 形成良性循環

每一個進來的員工，會先做兩百題的心理測驗，包含情緒反應、注意力、過去傷害、自信心等分析，了解同仁目前的心理狀況，經過一兩年的心靈陶塑，員工幾乎都比以前快樂，再做一次測驗，「發現曲線真的都往上升，我們心裡也很有成就感」。

當然，企業要賺錢才能給員工更多福利，但是翁羿琦的觀念，是將賺錢和員工素質並進，「賺多一點錢，再來提升員工素質，員工素質提升之後，反而讓企業賺更多的錢」，形成良性的循環。

她舉例，以前有新的想法或創意提出來，你說什麼員工都火大，有些同仁甚至會抵制，現在大家情緒智商都提升，你會看到員工變得比以前更快樂，對彼此也都抱持肯定的態度，「越快樂，事情越容易成功」，一個人在自由的狀況下，更容易產生創造力，「不只是員工的成長，整個公司向心力、氣氛、產品，各方面都有突破」。

百年餅舖企業化經營 凝聚向心力創雙贏

過去傳統糕餅只重視技術、行銷，成長到某個階段就停滯，無法再擴大，翁羿琦深知傳統餅店的瓶頸，於是在二○○八年導入美國賀伯特管理技術，平衡組織發展，包含人事、行銷、財務、生產、公關、品質管理、行政管理等七大部門，企業化經營，每個部門各司其職，齊心為公司打拚。

她指出，早期員工上班下班，辛苦為老闆賣命，都覺得老闆很有錢，現在公司每個星期三全員開會，各店每周的收入和支出、未來的營運目標，都會讓員工清楚知道，很多同仁都說，以前對公司懵懵懂懂，現在更能參與公司的決策，比方說，公司實施財務計畫，大家都會一起來開源節流，無論是精簡人力，或加強產品宣傳等，齊力合作為公司創造更多利潤。

「生活就是最大的修行」，翁羿琦說，自己喜歡美的東西，人性美、體態美、食物美、環境美，「心靈寧靜更是一種美學」，心靈喜歡靜、肉體喜歡動，但是心中無事，真的就幸福嗎？她強調，怎麼可能心中沒有事！絕大部分人的心中都有事，當你能力很弱時，很多事情對你來說，都覺得不公平；當你能力很強，你就能平靜下來，處理眼前的困難。所以她不斷加強自己的能力，無論是外語能力或心靈知識，讓自己的空間、視野變得更大。

行善公益 發揮企業最大價值

翁羿琦說，先生、孩子跟自己都很幸運可以出國讀書，可是不見得每一個員工都能跟他們一樣，她希望「陳允宝泉」可以立足台灣，把產品銷售到全世界，創造更多營收，然後培訓員工、做更多公益，她以自己的座右銘，「企業和人一樣，存在的意義就是『幫助』」，不管是幫助消費者吃到好產品、幫助員工，還是社會的弱勢團體，就能發揮自己最大的價值。

(本文摘自《理財周刊 1042期》)

《理財周刊 1042期》

(中時新聞網)