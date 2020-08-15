梅根與哈利加州秘密買下聖塔芭芭拉（Santa Barbara）豪宅

梅根和夫婿哈利王子豪擲納稅人240萬英鎊（約9230萬台幣），在英國裝修浮若閣摩爾小別墅（Frogmore Cottage）的錢還沒償還，如今消息又傳出，他們已秘密在加州聖塔芭芭拉（Santa Barbara）買下價值800萬英鎊（近3.1億台幣），擁有9間臥室和16間浴室的豪宅。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，就在各方高度關注之際，消息傳出，是哈利的父親查爾斯王儲（Prince Charles）幫忙出資，而梅根夫婦也還在償還裝修費。

梅根夫婦3月遷居加州後，原本一直住在好萊塢大亨泰勒派瑞（Tyler Perry）價值1,800萬美元（近5.4億台幣）的比佛利山莊豪宅，但基於隱私考量，他們7月初已悄悄遷居自購的豪宅，至今已6個星期了。而他們的鄰居除了天后級脫口秀密友歐普拉（Oprah Winfrey）與艾倫狄珍妮絲（Ellen DeGeneres）外，還有艾希頓庫奇（Ashton Kutcher）和蜜拉庫妮絲（Mila Kunis）夫婦。

然而，問題在於，梅根夫婦先前承諾，1個月要付1.8萬英鎊（近70萬台幣），分期償還240萬英鎊（約9230萬台幣）的浮若閣摩爾小別墅整修費。王室專家席薇德（Ingrid Seward）說，她了解為何英國人會關心梅根夫婦新豪宅的價格。她指出，無論他們現在怎麼砸錢，都不會有太好的觀感，尤其是花這麼多錢，更是如此。

而王室消息人士說，查爾斯很想幫忙，不惜為小兒子哈利自掏腰包。事實上，為了兩個寶貝兒子，只要他幫得上忙，他隨時都願意伸出援手。

而梅根與哈利夫婦在巔峰時期，合起來的身價估計高達約3300萬英鎊（近13億台幣）。事實上，單是哈利2月出席摩根大通（JP Morgan）集團在邁阿密舉行的億萬富豪峰會，發表喪母之痛的心路歷程演說，就進帳70萬英鎊（近2700萬台幣）。

(中時新聞網)