就在美國衛生部長阿札爾（Alex Azar II）訪台，顯示美台關係持續升溫之際，解放軍在台海南北兩端進行了一連串軍演。軍事分析家說，這意味北京正加強奪島準備。而其他訊號還包括擴大海岸軍事基地，以及在相關地區部署兩棲部隊等。

據《南華早報》（South China Morning Post）15日報導，負責監控東海與台海的解放軍東部戰區周四說，近日在台灣南北兩端舉行了軍演。不過，他們並未明確指出軍演的時間與地點。另一方面，解放軍宣布，從周日開始會在浙江舟山展開為期兩天的實彈演習。

而相關地區位於台灣北部約550公里處，本周稍早解放軍曾在同樣的地區舉行軍演。一名軍方消息人士透露，這場在南方舉行的軍演其實是在福建漳州舉行，而當地位於高雄西南約300公里。

另一方面，從《漢和防務評論》8月號的衛星圖像看來，東部戰區一直在擴建供兩棲合成旅入駐的設施。《漢和防務評論》創辦人平可夫說，從2015年起，整個東部戰區就在持續擴張，除了增加軍營和武器系統外，也升級了大砲，火箭發射裝置和導彈。

(中時新聞網)