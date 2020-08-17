三星Note20 5G全系列旗艦新機將於8月28日正式在台灣開賣，五家電信業者自今(17)日中午12:00啟動預購，各家業者為搶攻5G換機商機，紛紛祭出優惠、舊換新、VIP現折等搶客，盼藉此衝出5G第一波用戶，本次台灣大更祭出少見的48個月長約，可享0元購機，台灣之星則是打出「挑戰地表最強換購計畫」，各家業者過招搶客。

中華電是五家電信業者中唯一銷售三星Note20 5G全系列旗艦新機的電信業者，以中華電「精采5G購機」優惠方案來說，月繳1399元(含)以上， Galaxy Note20 5G全系列新機享限時加碼折價3000元，及1000元振興方案折價優惠，加上行動VIP客戶再享最高折5000元，可享購機最高折9000元的優惠，活動自今日12：00起至8月24日17:00止，同步開放中華電網路門市及全台服務據點限量預購活動。

台灣大今(17)日起，在實體、網路門市及電商平台開放預購，Galaxy Note20空機價為35,900元，搭配台灣大1399元5G資費，綁約48個月，不僅享行動上網吃到飽，更能直接以0元購機。台灣大表示，攜碼、續約、VIP還可享免預繳，VIP續約最高再省5000元。

遠傳表示，三星Galaxy Note 20、 Note 20 Ultra自今日起到24日將於全台遠傳實體與網路門市同步開放預購，預購消費者可享8月26日優先取貨，搭配「遠傳心5G」優惠，月付1399元限時再折4000元， Galaxy Note 20手機，只要15,990元， Note 20 Ultra也只要23,990元。

亞太電表示，三星5G新機Note20和Note20 Ultra今日中午12:00起至24日於亞太電信全台實體、數位門市同步開放限量預購，搭配亞太電所推出的「升級5G即刻預約」早鳥方案，即日起至9月30日止，凡新申辦、攜碼或續約用戶，至亞太電實體或數位門市，登記資料並完成申辦700元以上之30期指定購機方案，Note 20系列/A51/A71等多款5G手機通通0元起，專案價另享最高現折3000元，申辦指定資費再送Gt TV及CatchPlay影音串流免費看。

至於台灣之星，今日中午12：00起，至台灣之星全台實體及網路門市預約申辦Galaxy Note20系列即享期間限定優惠，包括新申辦/攜碼/續約，月租399元起，即可入主市場最高CP值的5G方案，月租799元，享終身4G不限速吃到飽，5G依用量以MB計費，最高加收200元，即享5G不限速吃到飽，搭配月租999元以上5G資費方案，還可再享萬元好禮，且購買三星指定機款，再送YouTube Premium 4個月免費試用，另外，台灣之星更祭出「挑戰地表最強換購計畫」，帶三星S9/S9+/S10/S10+/Note9/Note10/Note10+至台灣之星舊機換新機，除了市場上一般舊換新價格最高折抵10,000元，台灣之星再加碼折高最16,500元，搭配999元以上資費，新機最低直接0元購機帶回。

(時報資訊)