2020年8月18日--聯發科技持續擴增產品實力及多樣性，今日推出最新5G系統單晶片(SoC)—天璣800U (Dimensity 800U)。作為天璣800系列的新成員，天璣800U採用先進的7奈米製程，多核架構帶來的高性能和5G+5G雙卡雙待技術，將提升中高端智慧手機的5G體驗，加速推動5G普及。

聯發科技無線通訊事業部副總經理李彥輯博士表示：「聯發科技長期專注於使用領先科技提升用戶體驗。天璣800U不但豐富了天璣5G SoC產品線，為終端廠商和消費者帶來差異化的選擇，同時也用聯發科技先進的5G、影像和多媒體技術，打造高效能的5G智慧手機，為用戶帶來卓越的5G體驗。」

天璣 800U 整合5G數據機，不僅完整支持Sub-6GHz 頻段的獨立（SA）與非獨立（NSA）組網，還支持 5G+5G 雙卡雙待、雙VoNR語音服務、5G雙載波聚合等5G技術，帶給用戶更加高速、穩定的 5G 連網。天璣800U支援聯發科技 5G UltraSave省電技術，可根據網路環境及資料傳輸情況，動態調整數據機的工作模式，降低終端裝置的5G功耗，從而實現節能省電，帶來更長效的5G續航力。

天璣800U採用7奈米製程，可讓處理器充分發揮性能優勢並同時降低功耗。天璣800U的CPU採用八核架構設計，包括含2個主頻高達2.4GHz的ARM Cortex-A76大核，以及6個2.0GHz主頻的ARM Cortex-A55高能效核心，擁有強勁的多核性能。此外，天璣800U還搭載ARM Mali-G57 GPU、獨立AI處理器APU、LPDDR4X記憶體，支援turbo write快閃記憶體加速技術，可帶來流暢的5G性能。

天璣 800U為中高端智慧手機提供的5G體驗，具備(1)支援120Hz的 FHD+顯示螢幕更新率，實現快速、流暢的遊戲與串流媒體播放。(2)HDR10+標準，搭載聯發科技獨家 MiraVision圖像顯示技術，帶來超越HDR10+的畫質效果，支援多種影像HDR優化功能。(3)支援靈活的鏡頭配置，最高可支援6400萬像素鏡頭和四顆鏡頭組合。內建聯發科技獨立AI處理器APU與ISP，提供一系列AI相機增強功能。(4)整合語音喚醒(VoW)功能和雙麥克風降噪技術，降低語音助理的待機功耗，在嘈雜環境中也可以清晰的聽到用戶聲音等特性。

(科技)