在美國共和黨舉行全國代表大會的前夜，美國總統川普競選連任陣營發表第2任期施政綱領，其中包括要中國大陸為傳播新冠病毒負起全責。

據《美國之音》報導，川普競選連任陣營周日宣佈川普第二任期施政綱領，其中列出經濟、教育、外交政策與國防等10大領域的施政重點，包括在未來10個月當中創造1000萬個工作機會，在2021年帶領國家脫離新冠病毒疫情並恢復正常生活，以及維持和擴大美國無以倫比的軍事力量。

報導說，施政綱領將「終止對中國的依賴」排在10大重點施政領域的第3位，內容包括從中國大陸撤回100萬個製造業工作機會，並對相關美國企業提供稅收減免，不允許那些將工作機會外包給大陸的公司獲得聯邦政府合同，以及要中國大陸為讓新冠病毒向世界擴散負完全責任。

共和黨全國代表大會定於8月24日至27日一連4晚在首都華盛頓和北卡州夏洛特市以現場和遠端視頻混合方式舉行。川普預計會在全代會首晚的活動中正式獲得共和黨提名，角逐2020年11月的總統大選。

報導指出，美國前副總統拜登上星期正式接受民主黨的提名為總統候選人，他敦促美國民眾把握這次難得的大選機會，讓國家重新邁向一個團結、繁榮和更加公平、公正的社會。

民主黨人在一連4天的全代會上將焦點集中在國內議題上，很少談及外交政策和中國議題。國務卿蓬佩奧上星期在一個電視訪談節目中說，他對此感到相當驚訝。在川普陣營發表第2任期施政綱領之前，外界就預測中國問題將是共和黨全國代表大會一個主要議題。

(中時新聞網)