農曆七月已到來，不少民眾會去採購中元普渡相關用品，有網友分享，逛全聯竟然遇見一尊「大佛祖」，只見頭部散發金光、盤腿坐在店中央，吸引超過4千位網友按讚朝聖，不少人也直呼，全聯真是越來越有創意了，從廣告到店內布置，真的很有才！
網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》發文分享，全聯店員的創意傑作！從貼文中的照片可見，店內懸掛著一尊「大佛祖」盤坐在蓮花之上，頭部後方還散發著金黃色光圈，臉上掛著燦爛的笑容。
照片曝光後，吸引了4千多名網友按讚，也引發網友討論，「店家很用心」、「員工強大」、「用心的店員」、「全聯真是越來越有創意」、「記得先拜才能搶購」、「各地都有被超市耽誤的美術小老師」、「剛去還看到他們有自製海報（奈何橋）女兒還問是什麼」。
但也有不少網友歪樓表示，「怎麼覺得他們是想做地藏王菩薩」、「會不會有人看到，下意識的拜一下」、「逛之前先來禮佛，畢竟是人家的地盤」、「全聯484有在舉辦全國性的中元節佈置比賽」、「進來先上三炷香」。
不過，也有人質疑，農曆七月應該不是拜佛吧！看來全聯的美工人員應該是外國人，但有網友跳出來說，美工沒做錯啦！道教中元普渡會拜普渡公；佛教則是會拜地藏王菩薩。
文章來源：我愛全聯-好物老實説
(中時新聞網)
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