捷克國會參議長韋德齊今（1）日率國會議員赴立法院發表演說，他引述美國前總統甘迺迪1963年於西柏林的「我是柏林人」演說強調，只要一人被奴役，所有人都不自由，所以容許他以這樣的方式，表達對台灣人民的支持；說到這，韋德齊就以中文發音說「我是台灣人」，朝野立委立刻爆出熱烈掌聲。

韋德齊今天率領捷克國會多名議員前往立院訪問並演說，成為首位進入中華民國立法院議場演說的非邦交國國家現任議長。朝野立委動員出席展現歡迎致意，立法院長游錫堃也代表國會頒授「國會外交一等榮譽獎章」及「國會紀念議事槌」。

捷克參議院議長韋德齊（中）1日率團參訪立法院，由院長游錫堃（右）頒贈纪念議事槌與一等國會外交榮譽獎章。（姚志平攝）

受贈儀式結束後，韋德齊旋即發表演說。他表示，捷克與台灣兩國的命運相似，都是必須為了追求民主、自由的生活作出很多努力，因此他倡議民主國家應該團結，共同捍衛民主價值，所以能有這樣的機會到台灣最高立法機構演說，他感到十分榮幸。

韋德齊說，各個國家可以實行不同形式的民主制度，但要找到普遍通用在全世界每個國家的民主形式是不可能的，因為不同地區都存在差異，各地的人也都有不同的習慣、傳統、歷史、性格與優勢。而民主不取決於立法機構的大小，而是是否具備「最高的價值」，也就是民主的方位與框架，必須是保護人，而不是限制人、命令人去想什麼、做什麼。

韋德齊說，更不應該通過法律，去限制人的主動性與他們對自由的渴望，盡可能的減少限制自由的創造性精神；也應該通過法律去保護想追求民主自由的人，確保不被「拒絕自由的人」所侵犯，「制定好的法律很難，取消多餘的法律可能不容易，但我感覺捷克多餘的法律愈來愈多，不知道貴國的情況如何？」

韋德齊接著說，1963年美國前總統約翰甘迺迪在西柏林，發表了一場著名的「我是一個柏林人」演說，藉此明確反對共產主義與壓迫政權，支持西柏林人民，強調自由是不可分割的，「只要一人被奴役，所有人都不自由」，所以透過演說向柏林人表示支持。

「請容許我以同樣方式，向台灣人民表示支持，允許我以更謙虛、但也堅決的句子為演說做結束，『我是一個台灣人』！」韋德齊說。

當演說結束，現場朝野立委立刻爆出熱烈掌聲，遲遲不願結束。游錫堃表示，謝謝韋德齊議長讓我們對民主價值，與捷克精神有更深刻的認識，希望為台、捷兩國邦誼的增進及深化民主同盟關係奠下更厚實的基礎。

游錫堃也提到，韋德齊這次在中共戰狼外交威逼利誘下，堅持捍衛國家主權與尊嚴，勇敢率團蒞台訪問，傳承與弘揚1618年「擲出窗外事件」、1968年「布拉格之春」、1989年「絲絨革命」反壓迫的捷克精神，令人敬佩。

游錫堃說，韋德齊議長說「台灣是事實獨立而且自由的國家」，其支持台灣的心意令人感動，相信經過此次交流，台捷兩國的未來將會更加緊密，成為邦誼永固的民主同盟國。

(中時新聞網)