針對美助理國務卿史達偉有關對台軍售與對台六項保證電文解密的課關談話，大陸外交部發言人華春瑩回應稱，美國當年單方面制定《台灣關係法》與「六項保證」粗暴干涉中國內政，美方應遵守「一中原則」與中美三個聯合公報，而非什「與台灣關係法」或「六項保證」。

大陸外交部記者會上有媒體指出，美國助理國務卿史達偉31日在美智庫傳統基金會主辦的視頻論壇上稱，近40年來，美政策一直以《台灣關係法》、中美三個聯合公報以及雷根總統對台「六項保證」為指導。美已解密雷根時代的對台「六項保證」，這些保證至今仍有效。美最新舉動並非政策轉變，而是在「一個中國政策」框架內進行的一系列重大調整之一。史達偉並稱美正與台灣建立新的雙邊經濟對話，旨在加強對台關係，支持其應對中國壓力。中方對此有何評論？

發言人華春瑩對此表示，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。一個中國原則是中美建立和發展外交關係的政治基礎和根本前提。美國當年單方面制定的所謂《台灣關係法》以及美方所謂對台「六項保證」嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重違反國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，是完全錯誤和非法、無效的，中國政府從一開始就堅決反對。美方應該遵守的是一個中國原則和中美三個聯合公報規定，而不是什麼《台灣關係法》或「六項保證」。

華春瑩強調，台灣問題事關中國主權和領土完整，涉及中國核心利益。任何人都不能低估中方捍衛國家主權和領土完整的堅定決心和意志。我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止提升美台實質關係，停止與台灣進行任何形式的官方往來，不要在錯誤和危險的道路上越走越遠。

(中時新聞網)