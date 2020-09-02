解放軍東風-41型洲際飛彈

五角大廈在周二公開的報告中說，北京打算未來10年內使核彈頭存量加倍。而其中有部分能裝在彈道飛彈上，射程可直達美國。

據美聯社和《防務新聞》（Defense News）報導，儘管如此，中方200多枚核彈頭和美國的3,800枚相比，仍是小巫見大巫。五角大廈在提交國會的「中國軍力」報告中指出，中國擴張核武力，並進行現代化，是北京更廣泛努力的一部份。

報告說，中方致力要在世界舞台上有更堅定自信的地位，好在2049年以前與美國並駕齊驅，甚至加以超越，好在亞太區稱霸。

(中時新聞網)