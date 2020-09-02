射程可達美 五角大廈指陸未來10年核彈量將加倍 14:212020/09/02 中時新聞網 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 解放軍東風-41核飛彈方隊2019年10月1日在中共建政70周年大閱兵中受閱的畫面。（新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 解放軍東風-41型洲際飛彈 五角大廈在周二公開的報告中說，北京打算未來10年內使核彈頭存量加倍。而其中有部分能裝在彈道飛彈上，射程可直達美國。 據美聯社和《防務新聞》（Defense News）報導，儘管如此，中方200多枚核彈頭和美國的3,800枚相比，仍是小巫見大巫。五角大廈在提交國會的「中國軍力」報告中指出，中國擴張核武力，並進行現代化，是北京更廣泛努力的一部份。 報告說，中方致力要在世界舞台上有更堅定自信的地位，好在2049年以前與美國並駕齊驅，甚至加以超越，好在亞太區稱霸。 (中時新聞網) #五角大廈 #報告 #美國 #未來 #核彈頭 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 解放軍演習 劍指美軍 台獨勢力 04:102020/09/01 兩岸要聞 王美花與美亞太助卿對談 BTA後 盼共創供應鏈安全 04:102020/09/01 財經要聞 疫情衝擊消費 陸儲蓄率將降低 04:102020/09/01 產業財經 川普贏得美總統大選機率飆升！ 外資提醒投資人做好準備 16:052020/09/01 財經 美豬開放昨非今是 陳文茜說重話：台灣將出說謊總統 15:532020/09/01 政治 陸企業發債 美投資占比減半 04:102020/09/01 全球財經 陸美角力 製造業景氣連5藍 04:102020/09/01 財經焦點 天木純染疫康復 解放「核彈級長輩」宣告回歸 09:512020/09/01 娛樂 屏東縣議員陸月嬌詐領考察費 二審改判2年罰20萬元 10:002020/09/01 社會 大同經營權爭奪戰 解任林郭文艷董事訴訟今首開庭 14:362020/09/01 社會 軍事熱門新聞 射程可達美 五角大廈指陸未來10年核彈量將加倍 - 戰略 影》與美緊張 陸黃海渤海軍演 航母山東艦展開艦機融合訓練 - 軍事 軍方連兩天發布新聞稿駁斥大陸媒體報導 - 軍事 與印度緊張沸騰 陸沿西藏邊境猛插飛彈 - 軍事 影》摔得粉碎 美E-2C鷹眼預警機墜毀 4人驚險跳傘逃生 - 軍事 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。