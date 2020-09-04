由於存放款利率創新低，不少散戶改買金融股及ETF，證券分析師、FB版主陳相州表示，目前前20名熱門股票有11檔是金融股，台積電只排第6名，若3月股災沒有低檔加碼，還有4支市值型ETF0050、006208、00850、00692等具有潛力，可以觀察考慮看看。

散戶最愛買的前20大股票。（圖／翻攝自陳相州《股添樂 股市新觀點》粉絲團）

分析師陳相州在粉絲團《股添樂 股市新觀點》指出，最近三年無論存款利率或放款利率都創下歷史新低，對於金融業而言，在這麼低的利率環境下要擠出利差是很困難的，所以利差表現也創下了10幾年以來的新低，「這也說明為何金融指數今年以來的表現沒有跟上大盤，單靠利差賺不到錢，只能轉往財富管理或是想辦法在投資部位放大獲利。」

因此，今年表現優於平均水平的金融股多半在財富管理、或是投資收益上有良好表現。

陳相州認為，今年20檔股票熱門股票，當中有11檔是金融股，特別是今年以來這些金融股持有人數幾乎都創下歷年新高。

如果單從這20檔股票今年表現觀察(還原權值漲幅)，可以發現多數散戶都沒賺到錢，除非有在3月份低檔加碼。相較之下，市值型ETF的代表0050今年以來上漲11%，在這20檔股票中排名第4，不過持有的散戶人數僅有15萬人。

他也強調，要避免大盤創新高卻沒賺到錢的窘境，撥一部分的錢投入市值型ETF是不錯的選擇。如0050、006208、00850、00692等。另外，高股息0056 散戶人數27萬人，今年表現為4.38%。

(中時新聞網)