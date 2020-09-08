台北市有1位人夫日前與女房仲相約看房，不料2人在看房時因氣氛良好，竟然在房間內直接進行魚水之歡。此名人妻實際上已經和女房仲共赴摩鐵等大戰多回合，然而終究紙包不住火，人夫的妻子最後仍是知道2人的偷情，妻子立即上房屋網，在這名女房仲的物件留言處PO上「要找妳看房的人，為何妳還可以直接跟她上床」、「要看房是要先滿足妳嗎」，女房仲氣不過立即向這名人妻提出告訴，全案將人夫的妻子以誹謗罪名判處拘留35天和罰金35000元。

事實上，這位人夫早已和女房仲多次開房多次，某天人夫要求這位女房仲替他找房，因當下氣氛甚佳，兩人突然性慾大發，索性在看房的房內裡直接進行魚水之歡，人夫的妻子見老公幾乎每天早出晚歸，而且也越來越少要求自己和他嘿咻，卻也不見老公有任何的疲倦，便開始暗中調查自己的老公。

終究紙包不住火，妻子在1次提早返家時，抓到老公正和1名女房仲在房內滾床單，經老公的再三解釋，妻子最終選擇原諒他，然而老公卻又在請女房仲找房看屋時，性慾大發立即在看屋處的房間內，馬上激戰數回合，令妻子立刻火冒三丈，妻子立即上房屋網搜查女房仲的物件，並在她所負責的物件下方留言大罵。

人妻的妻子PO文內容主要為，「要找女房仲看房的人，為何妳可以和他滾床單，拿了什麼條件交換嗎」、「老公要買房子，是否還要先滿足妳的需求嗎」，女房重看了妻子的留言後，立即大怒向妻子提出告訴。

法院傳喚到案時，妻子坦承確實有氣不過到女房仲的物件處留言罵人，但是妻子認為，自己的丈夫與女房仲偷情，她應該要捍衛自己的配偶權。然而，法官則表示，雖然女房仲有錯在先，但並沒有在任何公開場合亂罵人，妻子卻直接在眾多人會瀏覽的房屋網上，大肆留言女房仲和自己的客人開房間等不雅之事，已經犯下誹謗罪名，因此判定妻子必須拘留35天和罰金35000元。

(中時新聞網)