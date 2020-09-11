1名在台中擔任傳播業，也兼營女子陪酒的李姓男子，去年招募一名嫩妹加入自己旗下當傳播傳妹，但女方事前曾借款1萬元，事後還有2000元沒還。李男見有機可乘，問嫩妹是否可以用「點檯」方式陪她，就可以抵銷欠款，女方答應後，但李男卻將她當成應召女，在車內就慾火焚身，強押嫩妹摸胸還猥褻下體，甚至要求對方「要不要做」，嫩妹嚇得將其推開後逃跑並報警，法院審理時，李男辯稱「感覺就來了」、「很自然發生」，但法官審理後，將李男依妨害性自主罪，判刑3年8月，可上訴。

嫩妹控訴，自己在’108年3月初開始成為李男旗下傳播小姐，因先前曾向李借款1萬元，但只還8,000元，案發當天剛好要發薪水，自己雖然有喝酒，但意識清醒，李男還問欠債是否從薪水扣除，不過遭她反對，這時李男直接問要不要下班後讓他買2節時間，女方認為是金錢交易於是一口答應。

這時李男就載她到臺中市南屯區河南路與向上路附近全家便利商店，她自己下車到隔壁大樓拿鑰匙準備回家開門，未料當她上車後，李男就整個人靠過親吻嘴唇，還將舌頭伸進嘴巴，另一隻手伸進衣服摸 胸部，甚至還用手指伸進內褲下體，至少超過超過2分鐘。

李男則承認，自己確實親女方嘴巴，及用手撫摸她胸部、大腿內側、下體，這是很自然發生，女方還有回親，也沒有不願意配合，也沒有推開我，一連串舉止都是「自然發生」、「感覺來了」。法官審理後認定，李男為圖一己性慾之滿足，無視女方掙扎、抗拒，仍強制對其實施性侵害以洩性慾，造成女方身體、心理上終生難以磨滅之恐懼與傷害，李男犯後始終否認犯行，毫無悔意，因此判刑3年8月，仍可上訴。

(中時新聞網)