禍不單行！ 蒙古發現20名疑似鼠疫個案 16:112020/09/14 中時 施施 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠疫情在全球大流行，造成慘重損失。蒙古衛生部14日舉行記者會，人獸共通疾病研究中心主任朝格巴德拉赫表示，截至當日，全國發現20件疑似鼠疫個案，其中5人為確診個案，包括科布省增加3例，戈壁阿爾泰、扎布汗省各1例，另有3人死亡。 發現個案的地區遍布9省12縣，以及首都烏蘭巴托的2個區。 鼠疫屬自然疫源傳染病，主要在囓齒類動物間流行，鼠、旱獺等動物皆為鼠疫耶爾森菌的自然宿主。如病人未得到及時治療，或治療方法不當，死亡率可能高達100%。 (中時 ) #鼠疫 #蒙古 #確診 #動物 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 開世界先例！以色列因疫情加劇二度封鎖全國 16:182020/09/14 國際 桃園龜山爆登革熱首例 桃市累積16例確診個案 16:572020/09/14 寶島 《國際經濟》進口萎縮仍嚴重 印尼8月貿易順差估21億美元 16:312020/09/14 財經 武界壩異常放水原因找到了！台電認肇因：閘門電纜線絕緣不良 18:102020/09/14 社會 新北農地偷填廢棄物 疑為集團性犯罪 04:102020/09/14 地方新聞 遭屁孩惡意棄單不賣了？豆花伯親曝真相 15:262020/09/14 生活 港篩檢揪26確診 港官員認陽性比例不高 10:132020/09/14 兩岸 《日股》三星電子領漲＋首爾降低警示 韓股站上2400點 11:592020/09/14 財經 出現消化道出血副作用高出1.8倍 國衛院研究「短期暴露類固醇仍有風險」 11:422020/09/14 生活 澳洲維多利亞省14日新增確診數 降至近三個月最低 10:542020/09/14 財經 國際熱門新聞 加拿大欲封殺華為 又拒付補貼 恐引爆巨大爭議 - 國際 北韓5官員聚餐批時政 金正恩令全槍斃 家屬淪階下囚 - 國際 海邊驚見巨乳裸屍 女嚇壞報警案情神反轉 - 國際 宇宙中可能有鑽石行星 寶石滿地都是 - 國際 11月大選前離開北京 美中關係高度緊張 華府撤換駐陸大使 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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