新冠疫情在全球大流行，造成慘重損失。蒙古衛生部14日舉行記者會，人獸共通疾病研究中心主任朝格巴德拉赫表示，截至當日，全國發現20件疑似鼠疫個案，其中5人為確診個案，包括科布省增加3例，戈壁阿爾泰、扎布汗省各1例，另有3人死亡。

發現個案的地區遍布9省12縣，以及首都烏蘭巴托的2個區。

鼠疫屬自然疫源傳染病，主要在囓齒類動物間流行，鼠、旱獺等動物皆為鼠疫耶爾森菌的自然宿主。如病人未得到及時治療，或治療方法不當，死亡率可能高達100%。

(中時 )