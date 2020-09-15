國內旅遊強強滾，交通部觀光局7月宣布投下高達39億元推出安心旅遊補助方案，暑假期間國內各景點湧入爆炸性人潮，10月又即將迎來2020最後壓軸的中秋及雙十連假，面對難得好假期，要加緊把握。

擔心安心旅遊補助用罄沒有優惠，華南銀行9月1日起到10月底止，至全臺旅行社、飯店、訂房網，刷華南銀行信用卡累積消費滿3,000元，登錄送100元統一超商現金抵用券，累積消費滿8,000元，登錄送300元統一超商現金抵用券（活動期間每戶限回饋1次，擇優計算），同享卡片原有回饋（如享利樂活COMBO卡新戶1.3％現金回饋），另可搭配華南銀行食在精彩精選飯店37折起優惠、Expedia訂房網92折優惠、樂訂房專屬網頁連結Agoda訂房登錄最高5％回饋，讓您玩得安心有優惠。

國內旅遊來趟加入特殊體驗元素與眾不同的創意體驗旅遊，小小職人主播營、夜宿海生館蝦農體驗、小小騎士騎馬體驗、免裝備豪華露營聖誕花藝體驗等親子創意行程，讓您國內旅遊也能玩出新品味。

年底前持華南銀行信用卡至雄獅旅遊購買指定創意體驗親子主題行程享5％優惠，前50名下單再加碼送統一超商100元禮券（每卡戶限贈一次不累贈，限量送完為止，行程各場次名額有限，額滿為止）。

另外，秋冬季節即將到來，外出旅遊仍需記得自身防護。華南銀行暖心回饋，9月中旬至10月底，於指定藥妝實體店（屈臣氏、寶雅、大樹藥局、丁丁藥局）使用華南銀行信用卡單筆消費滿888元，登錄送您100元刷卡金（每卡戶活動期間各通路限回饋一次，限量3,800名，額滿為止）。

(工商 )