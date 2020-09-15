國道1五楊高架驚傳死亡車禍，3車連環追撞1死2傷。(林俊翰翻攝)

國道1五楊高架驚傳死亡車禍，3車連環追撞1死2傷。(林俊翰翻攝)

國道1五楊高架驚傳3車連環追撞造成1死2傷，車身整個扭曲變形，狀況慘不忍睹。(林俊翰翻攝)

國道1五楊高架驚傳3車連環追撞造成1死2傷，車身整個扭曲變形，狀況慘不忍睹。(林俊翰翻攝)

國道1號高架通往五楊南向46公里處，今天下午4點42分發生一起死亡車禍意外。根據桃園交警的通報，這起車禍意外主要是3輛小型客車追撞，現場可以清楚看到追撞力道之大，導致整台車輛變形扭曲，警消人員抵達現場後，立即先行占用高乘載及內線車道，將現場3名受傷乘客緊急送醫搶救，目前已得知1死2傷。

國道1號五楊高架46公里處，今天下午4點42分驚傳3輛車追撞意外，現場車輛變形扭曲，可見當時追撞力道之大，警方接獲通報後，立即派遣巡邏車、救護車和消防隊火速趕往現場處理，警消人員抵時先行占用高乘載及內線車道，先行將現場3名受困者脫離車內,並緊急送往醫院搶救，由於占用車道的因素，現場車道一度回堵3公里，詳細肇事原因仍由警方進一步調閱監視器釐清當中。

據了解，曾姓男子駕駛白色自小客車，與29歲羅姓男子駕駛的藏青色自小客車（車上載著父母）發生擦撞，拖吊車先行到場，已準備將事故車輛排除到路肩，雙方駕駛人正準備上車，此時29歲劉姓男子駕駛廂型車從後方追撞上來，箱型車因此翻車，羅男車上54歲父親受困車內，送醫後仍宣告不治。

受傷人員分別為，54歲羅姓男性、29歲劉姓男性以及27歲羅姓男性，54歲羅姓男子送達桃園國敏盛醫院時已明顯死亡，經過搶救後仍回天乏術；29歲劉姓男性，意識清楚只有些許胸悶；27歲羅姓男性，意識清楚頭部外傷，後2名傷者皆送往林口長庚醫院。

(中時新聞網)