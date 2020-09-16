台灣逐漸進入「超高齡社會」，台灣之星深知60歲以上樂齡族群在數位生活下的網路服務需求及長期重視CP值的節儉習慣，同時體恤三明治族群的辛勞與照顧一家老小的經濟負擔，暨先前推出「U15小孩」孩子門號免費領後，最新宣佈，針對60歲以上樂齡族推出「O60樂齡」專屬方案終身月租60元單辦門號方案，以月租60元銅板價即可享受優質電信服務，申辦一次就可以享有一輩子優惠。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，不同年齡/族群的電信需求及使用習慣都不一樣，沒有理由付一樣的錢，卻換來日常生活中根本用不到的服務，因此，台灣之星長期經營分眾市場，針對15歲以下孩童(U15)、25歲以下學生(U25)及60歲以上樂齡族(O60)的不同使用習慣，都設計了專屬的資費供消費者選擇，就是希望可以全方位滿足家戶中每一個不同年齡階段家人的日常行動通訊使用需求。

台灣之星表示，觀察到樂齡族群在語音通話仍有高度需求，且使用Line與親友聯繫、與孫子女視訊互動及瀏覽Facebook等即時通訊軟體的時數也持續提升，故此次在綁約期間內上網流量上直接提供3Mbps輕速上網吃到飽，每月再送4G不限速上網傳輸量3GB，並可享網內互打免費、網外+市話最高60分鐘免費，不論是想上網或講電話都很夠用；另外，也可選擇搭配手機/3C家電/購物金：台灣之星提供多樣化的商品選擇，搭配指定資費，月租只要399元。

此外，為幫助長輩更快接軌數位時代，台灣之星也推出多種智慧型手機線上教學課程，包含如何使用Google地圖、如何於Line加好友與建立群組、下載App等內容。

(時報資訊)