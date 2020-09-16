台北市議會今（16）日開議，柯文哲周四、周五將到議會進行施政報告。不過就在開議前一天，柯文哲上購物台推銷台北好茶，引發民進黨台北市議員王世堅不滿，批柯文哲不務正業、不倫不類。

「柯黑大魔王」王世堅在臉書表示，今日台北市議會開議，不務正業的兼差市長柯文哲黨主席，竟在開議的前一天的上班時間，當起了購物專家，這不但不倫不類，且嚴重失格。

柯文哲要推銷台北市農產品，王世堅說，大可以市長身分，透過市場處、商業處推廣，但過去從未關心台北小農產品的柯文哲，卻大刺刺地上班時間跑去當購物專家，為了博取聲量無所不用其極。

最後，王世堅提醒，「明天市長施政報告，柯文哲該收心，別玩了！明天議場見」。

對此，網友留言表示，「台北市有市長跟沒市長有差別嗎」「電爆他啦！」「市政最爛、作秀第一」，但也有人說，「阿中連立會（院）報告都可以不去，那堅哥怎麼都不說」。

（圖／摘自王世堅臉書）

(中時新聞網)