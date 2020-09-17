藝人小鬼黃鴻升昨天(16日)被發現猝死在家中，享年36歲，疑似是正要去洗澡而不慎跌倒、正面撞擊地板造成口鼻出血，最後顱內出血死亡，室內設計師Andrew警告，因浴室濕滑跌倒受傷、甚至喪命的事情層出不窮，並透露浴室7個最容易滑倒的危險地點，可利用裝修小技巧來預防。

小鬼猝逝於浴室門口 專家揭浴室這7處最危險。(示意圖 達志)

小鬼當時被發現死亡時，整個人是臥倒在浴室門口，身上僅穿著T恤、內褲，且浴缸內放滿水，法醫高大成推測，小鬼可能死因是心肌梗塞，或洗澡過程時跌倒，《三立新聞網》報導，室內設計師Andrew提醒，浴室潛藏著7個容易跌倒的危險地點，可透過裝修浴室來減少跌倒的意外發生。

1.非必要不要裝浴缸，因為跨出浴缸的高低差最容易滑倒，改成淋浴間最佳。

2.加裝扶手在淋浴間牆上、馬桶、浴室門旁邊，從馬桶起身、走動時滑倒才有地方扶。

3.浴室地板的磁磚可以選吸水率低、凹凸起伏大的板岩磚，比平滑的拋光石英磚較不易滑倒。

4.貼防滑條在浴缸周圍、洗手檯周邊及浴室出入口的地板，這些都是容易滑倒的地方。

5.浴室地磚要常清理不然久了容易滑倒。

6.浴室燈光要明亮，避免踩到水漬滑倒。

7.浴室門口要放吸水墊或是珪藻土墊，腳踩乾再走出來，才不會腳濕濕的滑倒。

(中時新聞網)