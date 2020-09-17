美國國務次卿柯拉克訪台，行程未列入經濟對話，外傳是因台灣高調宣傳惹怒美國致行程遭取消，總統府發言人張惇涵今天鄭重表示，這絕非事實，柯拉克率團訪台，即已充分顯示台美兩國是共享民主價值的堅實夥伴。

他說，實際上，美國國務次卿柯拉克（Keith Krach）率團訪台，這是美國國務院自1979年以來，訪台最高層級官員，即充分顯示台美兩國是共享民主價值的堅實夥伴。

張惇涵表示，自美國國務院亞太助卿史達偉於8月31日宣布美方將與我成立台美經濟對話後，雙方即一直就相關工作積極籌備中，也從未停止。總統府也多次對外表示，關於台美經濟對話相關時程、議題、形式等具體規劃，均在持續積極磋商中。

他再次強調，台美經濟對話的實質進行，由於涉及層面廣泛，我們期盼在此次與美方代表團訪台期間，透過面對面的交換意見後，能夠助益後續高階對話的順利展開。

(中時 )