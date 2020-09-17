晶圓代工龍頭台積電今（17）日除息，每股配發新台幣2.5元現金股息，創辦人張忠謀2年多前退休持有台積電12.5萬張，如果都沒有處分持股，預計將有3.12億元現金股息入帳，而最大持股股東行政院國家發展基金管理會持有台積電165.37萬張，持股比例6.38%，預計將有41.34億元現金股息入帳，大約是張忠謀的13倍。

台積電曾在16日時股價收在458元，為歷史收盤新高價，創辦人張忠謀持股市值高達572億元，大股東行政院國家發展基金也成為最大贏家。

台積電第1季稅後盈餘達新台幣1169.87億元，每股純益稅後盈餘4.51元，每股配發新台幣2.5元現金股息，總金額648.25億元，預計10月15日發放。

另外，台積電董事長劉德音持股1.29萬張持股，預計將可拿到3227萬元現金股息；台積電董事曾繁城持股3.44萬張，預計將可拿到8618萬元的現金股息；資深副總經理林錦坤持股1.25萬張，預計將可拿到3129萬元現金股息；總裁魏哲家持股7179張，預計將可拿到1794萬元現金股息。

(中時新聞網)