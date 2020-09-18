時代力量成立5年多來，歷經多次退黨潮，8月在黨主席徐永明涉入SOGO經營權之爭收賄案後，更在一個月內痛失4名大將，其中包括徐自己退黨、高雄市議員黃捷與苗栗縣議員曾玟學等人。時代力量決策委員改選，由前時代力量副秘書長高鈺婷接任黨主席；為找出時代力量重生契機，本週開啟全台各黨部巡迴之旅。

高鈺婷12日在臉書發文，表示：「本週是我上任主席第二週，為了要了解各地方黨部的工作狀況，以及蒐集對整體改革的建議，我從這週開始由南台灣出發，接下來每一週，將馬不停蹄，努力到各地和大家碰面、交流。」並指出第一站與第二站分別走訪了屏東黨部與高雄黨部，最後一站則走訪台南黨部，現場討論到的議題涵蓋發言系統、各縣市發展與資源分配等問題。

高鈺婷坦言：「在這個時刻，時代力量雖然跌跌撞撞，但黨員還是熱情擠爆見面會，給予支持與建言，真的非常感動。大家分別談到內部溝通、黨員入黨、經費籌措、政策智庫與黨團之間的連接等深入且細緻的提問，很開心有這個機會跟黨員面對面深度交流，我會把蒐集到的意見都一一整理，用最可行的方式來實踐。」

談到時代力量未來發展，高鈺婷寫道：「在這個時刻，時代力量經過了一波又一波的衝擊，仍然有許多溫暖的力量在支撐著時代力量，每一個黨員的發言跟期許我們都會謹記。走訪地方的行程開跑，第一天就非常充實有收穫，我也自我期許，希望這半年任務型的黨主席可以慢慢把制度與此行收集到的各種期望收斂、發展，讓一切走上軌道。」

(中時新聞網)