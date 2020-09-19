梅根和夫婿哈利王子

梅根與夫婿哈利王子已在加州展開新生活，並踏入演藝界，成為網飛（Netflix）電視製作人。然而，王室專家說，近幾個月來他們所享有的自由並沒有成為定局。

據《快報》（Express）18日報導，王室專家費茲威廉姆斯（Richard Fitzwilliams）說，梅根夫婦是特例，要是女王趁明年3月底前，重新展延她在山均漢姆（Sandringham）從中安排的協議，他們就可以繼續維持不必工作王族的身分。

梅根夫婦1月初投下震撼彈，宣布他們將淡出王室。儘管他們想在世界各地繼續代表英國王室和女王，但已同意放棄執行王室任務的權利。雖然他們仍保有王室頭銜，但不能冠上「殿下」（HRH）兩字。梅根夫婦想卸下全職工作王族的身分，追求財務獨立，還有和寶貝兒子亞契長住美國的自由。

然而，英國王室和梅根夫婦當初達成協議，說要有12個月的觀察評估期，以確保這安排對大家都好。許多王室評論員認為，女王會安排這段過渡期，其實是想敞開王室大門，讓梅根夫婦萬一後悔，還能有回頭的機會。

雖然女王沒有拔掉哈利王子的軍中榮譽頭銜，但決定要他明年3月更換新頭銜前，不要使用它們。一名王室消息人士說，當初王室會設12個月的觀察期，是因為王室核心成員淡出並沒有前例，他們希望以務實的態度，藉此了解甚麼可行，甚麼不可行，讓梅根夫妻做出最好的決定。

(中時新聞網)