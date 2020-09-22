六福旅遊集團與東武鐵道集團今日共同舉辦記者會，由六福旅遊集團董事長莊豐如、莊福文教基金會董事長莊秀石、東武鐵道集團台北分公司總經理早野雅史一起在合作板上簽名，並按下飛機引擎，代表正式啟動台灣史上最大瀕危動物輸出計畫，六福犀牛妹艾瑪搭乘飛機從台灣遠嫁至日本，擔負起犀牛繁育永續的重責大任。

全球野生犀牛瀕臨滅絕，人類非法盜獵是主要原因之一，為喚起全球對犀牛生存危機的重視，世界自然基金會將每年9月22日訂為「世界犀牛日」。六福旅遊集團與莊福文教基金會長期關注犀牛保育，不只在六福村園區內繁育23隻白犀牛的成果傲視亞洲，還從2017年起，與全球保育同步，於922世界犀牛日發起「紅鼻子挺犀牛」保育行動，參加人數逐年成長，去年更號召到萬人響應，今年則進一步邀請到日本東武鐵道集團，成為全球關懷犀牛的夥伴，台日攜手一起紅鼻子挺犀牛。

六福旅遊集團董事長莊豐如致詞時表示：「六福旅遊集團成立半世紀來，以環境永續為理念，把六福作為推動環境永續、動物保育的大平台，為全世界的動物保育盡心，六福村野生動物園是台灣最大的開放式野生動物園，更是亞洲最大犀牛繁育基地。在全球犀牛因盜獵面臨瀕危之際，六福旅遊集團與莊福文教基金會長期致力犀牛保育，每年響應922世界犀牛日發起紅鼻子挺犀牛活動，很高興今年東武鐵道集團一起加入，台日攜手串聯，將六福村的白犀牛艾瑪嫁到日本東武動物公園，共同用行動為犀牛的繁衍盡心。希望這次的犀牛輸出只是個起點，未來能有全球更多國家加入，六福很樂意分享我們犀牛繁育的成果，為促進犀牛血緣豐富化努力，守護犀牛的生存權。」。

莊福文教基金會莊秀石董事長說：「莊福文教基金會長期關注全球瀕危動物，在1979年六福村野生動物園開幕時，從非洲引進8隻白犀牛，提供最接近大自然的環境，讓犀牛們安心地在這裡繁衍後代，近年來每年都迎接新生兒，至今園區裡共有23隻白犀牛，六福已成為亞洲最大的犀牛繁育基地。今年我們很開心能夠跟日本東武鐵道集團以及東武動物公園合作，進行台灣史上最大的瀕危動物輸出計畫，六福犀牛妹遠嫁到日本去，將與當地公犀牛一起開枝散葉，讓犀牛永續繁衍下去，這對投入繁育犀牛數十年的六福來說，是很重要的里程碑。」。

東武鐵道集團關口幸一取締役専務執行役員也透過影片表示：「東武鐵道集團長期以來，受到台灣各方面支持與愛護，這次受六福旅遊集團邀請響應922世界犀牛日，並見證六福村主題遊樂園及東武動物公園結為守護白犀牛的夥伴，一起為全球瀕危動物生存權發聲，感到十分高興及榮幸。這次合作對台日間的觀光交流影響甚遠，期盼雙方未來都能有更好的發展，東武鐵道集團也希望，未來能夠與六福旅遊集團有更深度交流，讓彼此互助成長。」。

莊福文教基金會長期致力繁育犀牛，目前在六福村園區內共有23隻白犀牛的成果傲視亞洲，近年也積極與國際接軌，於2015年及2016年前進南非關注犀牛原生地，也跟當地犀牛孤兒院(Care for Wild)共同簽署保育合作意向書，並連續兩年於園區內舉辦犀牛輔助生殖技術工作坊，邀請來自德國、美國、泰國、中國、越南、日本、新加坡等國家的動物專家齊聚一堂，分享台灣犀牛保育經驗。

六福旅遊集團也透過各種方式，將犀牛保育理念帶給民眾，推出全球唯一的「蘇丹犀望巴士」和犀牛保育員導覽體驗行程，民眾透過深入犀牛展場及幫犀牛刷背等互動，喚起大家對犀牛保育的重視與支持；此外，六福也連續四年響應922世界犀牛日發起紅鼻子挺犀牛保育行動，象徵著犀牛被盜獵者挖開臉取角，留下血腥無法治癒的傷口致死的模樣，以此號召民眾齊聚為瀕危犀牛生存權發聲，2017年號召三千人排列犀牛圖陣，讓世界看見台灣，2018年邀請民眾模仿犀牛滾泥巴，在泥漿尋寶中捍衛犀牛生存權，2019年則聚集了全台灣的動物明星和體育界名人們舉辦運動會，號召萬人一起發聲挺犀牛。

(中時 )