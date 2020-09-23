印尼有一名男子瑞納迪（Rinaldi Harley Wismanu）日前透過交友軟體Tinder，結識一名女子，兩人相約至女子住的公寓見面，正當兩人正在翻雲覆雨時，女子的男友卻從後方突出現，持磚頭及尖銳物朝他猛砸狂刺，瑞納迪當場死亡，兩人因不知如何處理屍體，並將其大卸11塊，丟棄掩埋。

據綜合外媒報導，瑞納迪是一名32歲的人力派遣公司經理，他日前透過交友軟體Tinder，認識一名女子，兩人交換訊息後，並約定在女子住處公寓見面。他一進門，兩人便天雷勾動地火，正當兩人火熱時，這時女子的男友從廁所走出，手裡持剪刀及磚頭，朝他猛攻，手無寸鐵的瑞納迪被磚頭來回砸了3次，身上也有多處刀傷，當場死亡。

而這對情侶面對屍體，卻不知如何處理，所以他們又買了鋸子及彎刀，將瑞納迪分屍為11大塊，並利用塑膠袋裝其包覆，再裝入手提箱及背包，再利用計程車棄屍。

慘遭殺害的瑞納迪，身上的5000英鎊（折合台幣19萬），也被他們洗劫而去，一部分的錢則拿去租賃棄屍的房間，而當地警方也將蓄意謀殺跟盜竊罪名拘留。

(中時新聞網)