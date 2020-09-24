川普直言他不是梅根的粉絲 並強調英國王子哈利需要很多好運氣

在梅根和夫婿哈利王子錄影，力促美國人投票，暗示他們支持民主黨候選人拜登後，美國總統川普在白宮痛批梅根。「我不是她的粉絲，」川普周三強調，「我要這麼說，或許她也聽說過－－我要祝哈利好運多多，因為他會有需要。」

據《每日郵報》（Daily Mail）和天空新聞（Sky News）網23日報導，哈利和梅根在距離11月3日只有短短幾星期之際，對美國大選發表了談話。哈利力促美國民眾拒絕仇恨言論，而梅根則說，這次大選是「我們這輩子最重要的選舉」，要大家採取行動，行使投票權。由於他們是英國王室核心成員，而英國王室向來保持中立，不介入政治，兩人針對美國大選發表談話，頓時在大西洋兩岸掀波。

王室消息人士對這表達了憂慮，甚至有人說，梅根和哈利「越了線」。而白金漢宮（Buckingham Palace）也和哈利的言論保持距離，直言「公爵不是王室工作成員」，並說那是私人意見。還有王室專家說，要是梅根夫婦想要評論美國政治，那他們應該放棄王室頭銜，永久切斷和王室的關係。

事實上，早在川普周三晚反擊梅根前，川普2020年大選資深顧問李萬度斯基（Corey Lewandowski）就對哈利夫婦展開重砲攻擊。「他們離開使英國再度偉大，我希望他們也為我們這麼做。」

梅根與夫婿哈利力促美國民眾 在這次絕頂重要的選舉中行使投票權

梅根與哈利在加州豪宅為《時代》雜誌年度百大最具影響力人物（TIME 100）錄製的影片中，發表了和美國大選的相關評論。哈利告訴美國選民，隨著11月的大選逐漸逼近，拒絕仇恨言論，錯誤信息和網路酸言酸語是很重要的。而英美部分觀察家認為，這是在捧拜登，並打臉川普。

事實上，早在2016年美國總統大選時，尚未嫁入英國王室，仍是好萊塢女星的梅根就曾公開在電視上批評川普，說他有「厭女症」，擅長製造分裂，並大聲疾呼，別讓川普當上總統。

(中時新聞網)