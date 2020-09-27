「沒房、沒車也沒女友，還沒有一技之長。」一名30歲的男網友憂心忡忡的表示，自己年紀來到3開頭，最近工作不順面臨失業問題，將來生存更加不容易。愈想愈煩躁的他，不知該如何是好，於是上網尋求網友意見，「可以給點安慰嗎？」結果就有不少網友認真推薦，可以加入國軍「簽下去！」

原PO在PTT上以「台男，30歲沒專長又要失業了，何去何從」為題表示，自己經30歲，也沒有一技之長，沒房、沒車也沒有女友，就連存款也少少的。而更慘的是最近公司碰上內部問題，讓他待了1年的工作「也要沒了」。

原本前陣子就感到有些迷茫的他，如今雪上加霜，讓他更不知該何去何從。而不少網友不約而同給出相同意見，「加入國軍，會簽名就可以」、「簽下去」、「35歲前還可以做志願役」、「認真，簽下去。」

此外，也有人給出其他建議，「當夜班保全，找時間看書考公職」、「保全，讀書考個國營企業」、「認真回，去就服站」、「找夜班技術員加個班薪水還可以吧。」也有暖心網友給予鼓勵，「我也是你這個狀態，我們一起相信否極泰來，樂觀的面對」、「才三十還很年輕，你的狀況我三十五歲才遇到，這才慌啊！」

(中時新聞網)