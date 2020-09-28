中職下半季戰績依舊緊繃，領先的富邦悍將與墊底的中信兄弟只有3.5場勝差，下半季冠軍恐怕和上半季一樣，必須打到補賽周才能出爐。

中職聯盟今（28）日下半季補賽賽程，截至9月27日止總共有6場因雨延賽、1場保留比賽尚未完成，自10月16日起至24日將安排在各主場進行，其中10月18日桃園那場象猿戰是在下午2點開打，球迷若要前往觀戰要留意時間。下半季補賽賽程如下：

☆10/16（周五）：場次129、開賽18:35─富邦悍將vs.統一獅（台南棒球場）

☆10/17（周六）：場次153、開賽17:05─中信兄弟vs.樂天桃猿（桃園棒球場）

☆10/18（周日）：場次215、開賽14:05─中信兄弟vs.樂天桃猿（桃園棒球場）

☆10/20（周二）：場次157、開賽18:35─富邦悍將vs.中信兄弟（台中洲際棒球場）

☆10/21（周三）：場次147、開賽18:35─樂天桃猿vs.富邦悍將（新莊棒球場）

☆10/22（周四）：場次170、開賽18:35─統一獅vs.富邦悍將（新莊棒球場）

☆10/24（周六）：場次193、開賽17:05（3局上保留比賽）中信兄弟vs.統一獅（台南棒球場）

(中時 )