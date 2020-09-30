【現場直播】2020美國總統大選首場電視辯論會

（不斷更新）10：28：談到《紐約時報》報導川普2016、2017年間只繳所得稅750美元，主持人華勒斯逼問川普這兩年究竟繳了多少所得稅，川普回應稱繳了「數百萬美元的稅、數百萬美元的所得稅」，他說自己一年繳稅3,800萬美元，不過也明白表示，當上總統之前，就像許多有錢人一樣，「我不想繳稅。」拜登持續插嘴施壓川普公開稅務紀錄，川普稱很快就會公開，兩人又一番插嘴激辯，拜登最後直接砲轟川普「你是史上最爛美國總統」。

9:42：拜登指控川普隱瞞新冠肺炎疫情的嚴重性，他厲言批評道，許多民眾因而死亡，還有很多人會死，「除非他很快就能變得聰明得多」。川普則反擊，「你用了聰明這兩個字嗎？你說，你上過德拉瓦州立大學，可是連學校的名字都忘了。」他甚至說，拜登上了蹩腳大學，「千萬別跟我說聰明這兩個字，千萬別用那兩個字」。

9:37：拜登不斷批評川普因應新冠肺炎疫情的方式，他直指，川普曾說，在復活節前新冠肺炎就會消失。他甚至提起川普曾建議，注射像漂白水等清潔劑可治癒這種疾病。「也許你該乾脆在手臂上注射一些漂白水，」拜登說，「那問題就解決了。」

Joe Biden did something on Tuesday that Pres. Trump has so far refused to do: release his personal income taxes.



The move signals that recent revelations about Pres. Trump's finances are a key part in Biden's plan of attack during the first presidential debate. pic.twitter.com/v44OEt4dBz — CBS Evening News (@CBSEveningNews) September 30, 2020

9:32：由於川普和拜登在辯論中吵得太兇，互相搶話，觀看辯論直播的推特民眾忍不住問，能不能讓他們都閉嘴？

川普砲火猛烈甚至開始人生攻擊，讓拜登怒斥「閉嘴」

9:26：大選辯論才開始20分鐘，辯論就陷入混亂，拜登和主持人華勒斯在發言時，川普不斷搶話。拜登一回答有關最高法院提名人的問題，並提起健保計畫時，川普就插嘴。川普不斷質問拜登，要是他贏得大選，會不會擴大最高法院，最後惹惱了拜登，直接要川普「閉嘴！」

09:18：提及新冠肺炎疫情時，川普說，要是拜登主政，美國人不會只死20萬人。他說，由於禁止中國大陸旅客入境，有助於阻止疫情蔓延。

美國總統川普和民主黨對手周二展開各方高度關注的首場辯論，而就在他們進行砲火四射的攤牌前，拜登公開了他和副手賀錦麗（Kamala D. Harris）的所得稅申報書，給10年沒繳稅的川普來個下馬威。

辯論一開始，福斯新聞（Fox News）主持人華勒斯（Chris Wallace）就問及大法官提名問題，拜登說，下一任大法官應該在大選後，而不是大選前提名。不過川普堅稱，大法官獲提名人巴蕊特（Amy Coney Barrett）每方面都好，「我認為她很傑出」。他並為提名的時機辯護，還說要是民主黨有機會，他們一樣會這麼做，也會設法讓他們的提名人獲得國會通過。

綜合外電報導，除了稅務問題外，川普在辯論中面對的最直接挑戰，就是他因應新冠肺炎疫情的方式，美國經濟，還有個人的種種爭議行為。辯論將持續90分鐘，中場不會有任何廣告。據美國總統辯論委員會（Commission on Presidential Debates，以下簡稱CPD）說，這次辯論的6大主題是：「川普和拜登的紀錄」、「最高法院」、「新冠肺炎」、「經濟」，「美國城市的種族與暴力」和「選舉的誠信」。

川普和拜登前後將進行3場辯論，而在俄亥俄州克里夫蘭（Cleveland）的是第一場，由於新冠肺炎衝擊，要求保持社交距離，因此川普和拜登展開辯論前不會握手，現場觀眾也只有約70人，規模大不如前。而入場前，所有的人都需要接受新冠肺炎檢測，並遵守健康安全規範。

在90分鐘的辯論中，雙方將就每個主題辯論約15分鐘，在主持人開場提問後，川普和拜登將各有兩分鐘回應。接著華勒斯將利用其他時間，讓雙方就各主題展開進一步辯論。

據《紐約時報》（The New York Times）披露，從2000年開始的15年內，以虧損遠大於收入為由，有10年都一毛沒付聯邦所得稅。此外，在他贏得大選，以及第一年入主白宮的那年，只分別付了750美元（近2.2萬台幣）的聯邦所得稅。而拜登陣營立即抓住這把柄，大打數位廣告說，連老師，消防隊員和護士平均繳納的稅都遠比川普多。

事實上，這消息來得正是時候，對拜登而言，不啻是個大禮。拜登在選舉活動中不斷強調，川普已和美國大眾脫了節。

而在這次美國總統大選中，沒有任何議題比新冠肺炎更受矚目了。對拜登來說，川普因應新冠肺炎的方式是最大的議題，這次辯論正是他直接對白宮主人發動攻勢的良機。

(中時新聞網)