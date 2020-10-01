自遭到多家媒體評論為「史上最爛」的大選辯論結束後，除了讓全球觀眾看傻眼之外，更讓許多美國選民大失所望；外媒指出，當上百萬美國人民在總統川普與民主黨候選人拜登之間做選擇時，有許多選民正在認真考慮第三選擇「移民到加拿大」，並在短期間內成為美國網路熱搜關鍵字。

根據加拿大媒體《環球郵報》報導，根據Google搜尋紀錄顯示，在這場辯論結束後不久，「移民到加拿大」搜尋次數大幅攀升，搜尋熱度從16分在一小時內飆升至最高的100分；雖然熱度很快就下降，但在隔兩小時後又再度攀升至50分。

其中，又以正飽受野火肆虐的奧勒岡州搜尋熱度最高，而佛蒙特州、科羅拉多州、華盛頓州以及明尼蘇達州搜尋「移民加拿大」的熱度也明顯上升。雖然Google只能顯示關鍵字的相對搜尋熱度，並非具體次數；不過此一數據已清楚顯示在這場川普與拜登的亂鬥中，加拿大仍是美國人民的移民首選。

這場混亂的辯論，讓多位主播與新聞評論員都給予這場「吵架會」極低的評價。美國有線電視新聞網評論員主播泰博（Jake Tapper）也說，整場辯論一場混亂，根本就像完全失控的垃圾桶內大火，「這是我見過最爛的總統辯論，根本稱不上是辯論，毫無風範，而這都只是因為總統川普」。CNN特派員巴什（Dana Bash）也直稱，「這是一場爛戲」。

美國大選辯論淪為吵架會，也讓「移民到加拿大」也成為社群媒體上的熱門話題。一名網友在推特上表示，「這場辯論其實是90分鐘的加拿大移民廣告」，立即引起上萬按讚。

不過，「移民加拿大」並非首次突然成為美國熱搜，上一次川普當選後也有同樣現象，只不過不清楚多少美國人確實自當時就真的移民到加拿大。此外，移民顧問也表示，在今年夏季新冠疫情反攀升之際，「移民加拿大」也成熱搜。

(中時新聞網)