美國總統川普確診住院治療，4天後即強勢回歸白宮，從已揭露訊息可知，他曾血氧下降、呼吸困難，狀況並非輕症，卻能如此快速出院，令外界稱奇。台灣感染症醫學會理事長黃立民認為，川普仍然具有傳染性，身體還會繼續排出病毒，他的危險性在於體內免疫反應會不會反撲，加重肺炎狀況，川普的病況還需再觀察一周。

回顧川普確診新冠肺炎的病程，他曾血氧下降，呼吸困難，必須使用呼吸器治療，台灣醫師李秉穎判斷，川普應該算是重症。如果加上他年紀較大且身體肥胖的條件，他也是重症高風險者，能快速恢復健康出院，專家分析應是白宮醫療團隊的藥物治療奏效。白宮對川普施以治療重症的瑞德西韋，加上抑制免疫反應的類固醇藥物地塞米松，以及實驗性質的單株抗體雞尾酒療法。

黃立民昨受訪時表示，川普被預期可能變重症，所以同時用瑞德西韋和地塞米松是合理的，唯一被認為較實驗性質的兩個單株抗體混合物，單株抗體基本上也是安全的。以川普現在的狀況，出院後的風險在於體內免疫反應會不會反撲，加重肺炎狀況，病況還需再觀察一周。

川普出院回到白宮後，迫不及待摘下口罩，展現自己戰勝病毒的模樣，他後來在推特表示自己可能免疫了，並放出風聲將再戰拜登，展開第二場辯論，不過，拜登回應說，要確定川普是陽性反應，才願與他同台再辯。

(中時新聞網)