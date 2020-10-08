台灣五大電信中，除沒有標到3.5GHz 5G頻段的亞太電信，要與遠傳電信共用頻譜，尚未正式開台外，其餘四大電信公司都已開始提供5G服務，但相比5G開台之際的聲勢，消費者申辦5G的情況卻是雷聲大雨點小，激不起太大火花。其中主因不外乎相比4G更高昂的資費、以及5G覆蓋率仍低等等。在南韓，近日就有議員公布統計報告，指出有超過50萬的5G用戶放棄使用5G回頭用4G，這樣的情況絕對是台灣五大電信的前車之鑑。

談到5G佈建，肯定需要提到2019年4月就率先開台，搶下全球首個5G商用國家之名的南韓。在多個市調機構或是網路測速機構的統計中，南韓5G的表現都名列前茅。據統計，當前南韓約有5178萬人口，但行動網路普及率超過100%，行動網路用戶數總共6960萬。

根據南韓國會議員Hong Jung-min近日提供的統計資料，截至8月底南韓5G用戶總數為865萬人（根據先前南韓科學技術訊息通信部數據顯示，在今年4月30日，也就是南韓5G服務推出一年後，5G用戶數突破600萬人）。但他提供的審計報告指出，在南韓原本選用5G網路服務但是後來改降至4G服務的用戶數已達到562,656人，超過50萬，占該國5G用戶數的6.5%。

Hong Jung-min是南韓國會科學、資通科技（ICT）、廣播與通信委員會的成員。針對消費者由5G轉用4G，他指出是因為5G網路服務價格高昂，但是卻又無法提供優質的連線跟覆蓋率，讓許多用戶再度選擇使用速度較慢的網路服務。

從南韓地區5G用戶轉用4G的情況來看，雖仍屬少數，但卻不失為一個警訊。對於期待衝刺5G申辦的台灣電信業者來說，積極提升5G覆蓋率，絕對是讓用戶可以停留在5G服務的一大關鍵。針對5G基地台的建設，隨著競爭加劇，各電信公司都紛紛將建設目標提速，中華電信、台灣大哥大都喊出年底要完成4千座5G基地台的建設，遠傳則是預計在年底前建設3千座5G基地台。而根據NCC截至今年4月的統計，全台4G基地台數量來到103,561 座，其中中華電信擁有超過3萬座、遠傳電信則有約2.3萬座、台灣大哥大則約有2.2萬座。可以見得5G基地台相對於4G基地台數量來說，差距仍舊相當明顯，也是造成覆蓋率不足的主因。

(科技)