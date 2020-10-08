小金門烈嶼守備大隊戰車營戰車今天下午在結束普測後返回營區時，不慎翻覆邊坡起火，造成中士車車長林楷強當場被壓在戰車底下身亡，駕駛劉宇宏下士嗆傷的意外。林員的的母親接獲軍方通知後相當心急，金防部政戰主任劉強華少將也專程前往林員位於高雄湖內區家中，要接其母親一起到金門處理後事。

副指揮官張永文講解說明。(民眾提供/林俊翰翻攝)

據了解，林員的遺體目前已從事發現場移置衛福部金門醫院烈嶼分院，軍方已經商請交通船委外廠商，將林員遺體從烈嶼的九宮碼頭送往金門本島進行相驗。

陸軍金門防衛指揮部表示，這輛屬於烈嶼守備大隊的M41A3戰車，於今（8）日下午1515時，結束在紅山靶場進行基地普測任務返部途中，行經湖埔路段時，不慎翻落邊坡，隨即引爆油箱造成大火，駕駛劉姓下士自行逃出有輕微嗆傷，並送醫治療，車長林姓中士送醫後，仍宣告不治。

金防部指出，事故發生後已聯繫家屬知悉，妥適照顧，並指派高階幹部協處；後續並配合司令部專案小組及檢調釐清肇因。據了解，金防部也指派政戰主任劉強華立刻趕往林員位於高雄湖內區老家，接林員家屬前往金門。

(中時新聞網)