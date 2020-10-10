今年全球從車市到股市，眾所矚目的焦點，無疑是「特斯拉」。短短半年股價翻漲三倍，市值超過4000億美元，躍上全美前十大。疫情下，成軍僅18年的特斯拉，不但腳步未曾停歇，更一路加速彎道超車，市值一舉超越82年歷史的老大哥日本豐田。

特斯拉旋風席捲全球，揭示百年汽車產業的主戰場，正加速從燃油車移轉至新能源車與自駕車。

自2015年《巴黎協定》簽署以來，各國政府為減少碳排放，紛紛制訂燃油車退場機制，最快2025年，挪威與荷蘭將全面「禁售燃油車」。隨著各國「燃油車大限」逼近，各大車廠皆繃緊神經，加快轉型腳步。

汽車龍頭戴姆勒（Daimler）很早便嗅到危機。2016年，集團旗下德國賓士汽車率先在巴黎車展上倡議「未來移動四大核心『C.A.S.E』」：Connected車聯網、Autonomous智能自駕、Services & Shared共享服務，以及Electric電動化。

緊接著，2018年年初，日本豐田汽車社長豐田章男在CES展正式宣布，將從汽車公司，轉型為「移動服務」公司。

百年最大移動革命

燃油車「回不去了」

全球兩大龍頭車廠先後帶頭「革自己的命」，意味著百年最大移動革命巨浪已至。傳統燃油車與新能源車的死亡交叉點已現。

根據Maketline與IEK推估，全球燃油車銷量今年將達最高峰，2021年將反轉下滑。這場世紀變革，衝擊的不只是四輪汽車業者，還有機車業者。

平均每1.99人就擁有一部機車，被稱為機車王國的台灣，近年來，在政策鼓勵下，2019年電動機車銷售占比達18.7％。連向來保守、替日本Suzuki機車代工的老字號台鈴工業，也決定推出eReady新品牌，加入PBGN 聯盟，共用Gogoro換電系統，搶進電動車市。

「電動車已是未來趨勢，我們沒理由缺席。」台鈴工業母公司、台隆集團董事長黃教漳說。

由台灣新能源車業者Gogoro率先推出的換電模式，僅短短三、四年，便顛覆50年不變的機車產業生態。這讓日本四大機車廠Honda、Kawasaki、Yamaha與Suzuki倍感威脅，2019年，破天荒打破對立，攜手開發共用換電系統，打算以國家隊優勢，搶下電動機車全球換電規格制訂權。

這場「新能源車規格戰」，從企業延燒到國家的產業優勢之戰，先起跑的台灣雖暫時領先，對內卻因新能源車政策急轉彎面臨挑戰；對外有日本國家隊虎視眈眈；內憂外患夾擊下，稍一不慎，將錯失先機。

從「智駕」到「自駕」，釋放你的雙手

「回不去了！」在台灣，若問新能源車主，不管是四輪的特斯拉，或是二輪的Gogoro，十之有九會這麼說。一句話，點出百年移動變革浪潮背後關鍵，除了環保，真正讓粉絲們「回不去」的，是愈來愈人性化的「智駕」體驗。

台灣大哥大總經理林之晨有感，「以前到新竹以南，我從不開車。但現在，我最喜歡假日開著特斯拉，載全家人出遊，一開上高速公路，只要啟動自動跟車功能，長途駕駛不但不累，還能在獨立空間跟家人小孩互動。」

宏佳騰執行長林東閔觀察，「車聯網時代，搭載智慧晶片的機車或汽車，已顛覆傳統汽機車概念，不但不折舊，車控軟體還能即時更新，車子愈開功能愈多。」看好物流業者車隊管理需求，宏佳騰計畫與台哥大合作，推出台灣首輛搭載SIM卡的聯網機車。

隨著汽車目前已普及的智慧輔助駕駛，L2、L3等級的自駕功能不斷進化，無人車時代，車輛將不再只是交通工具，而是充滿無限可能的「移動空間」。未來人們在通勤或移動時，不但可以開會，約朋友吃飯聚餐，甚至還能預約看診，美容SPA等。

百年移動變革，也將催生新商機。根據國際調研機構BCG推估，2025年，全球汽車電子商機將達3600億美元，自動駕駛產值可達420億美元。2035年，自駕車銷售占比將達25％。知名數據調研機構SA（Strategy Analytics）指出，2050年，自駕車將創造「新乘客經濟」達七兆美元規模。

這還未計入車聯網與自駕車將帶動的車用半導體需求。國發會主委龔明鑫表示，萬物聯網時代，2030年，全球半導體產值將倍增達5000億美元，車用半導體是成長重要關鍵之一。

龐大商機引來各界搶進。電信商台灣大哥大積極參戰，從車聯網SIM卡，特斯拉就是客戶；到自駕車系統所需的路測設備，幾乎無役不與。

不僅企業，就連民眾也嗅到商機。40歲出頭的Davy，是台灣第一輛特斯拉M3與第一輛Gogoro的車主。看好電動車商機爆發，他成立「宅電」投資充電站，從鐵粉成為業者。「宅電沒有車廠包袱，可以跟各品牌合作，買車送充電里程，即將上市的保時捷首款純電跑車Taycan，就是我們的客戶。」

智慧移動四大核心

化解城市交通難題

電動車、共享、車聯網與自駕技術，未來移動的這四大核心，不僅掀起人類百年移動變革，更是未來城市交通挑戰的數位解方。

聯合國預測，2030年，全球50億人口中，有60％將居住在都市，2040年，都市人口占比將達80％。過度擁擠的城市，塞車、空汙、停車位難尋、肇事日增等，各種交通挑戰將愈來愈棘手。

「社會愈進步，人類移動需求也愈高，」交通部科技顧問室科長劉建邦舉歐美統計數據，都市交通旅次每年以20％速度快速成長。「不將需求導入公共運輸，蓋再多快速道路都不夠用。就像國道五號，逢假日就塞，還造成空汙，」台大先進交通運輸中心主任張學孔直指問題核心，公共運輸網不夠給力。

加上人口老化，公車司機人力缺乏，班次不得不減少，惡性循環下，人們不願意使用公共運輸。張學孔表示，比起智慧城市，交通建設是基礎，更應該數位轉型；政府應善用車聯網、共享與自駕車等新技術，建構更安全、高效與客製化的智慧交通網絡。

事實上，自從2018年行政院科技會報辦公室推動《無人載具科技創新實驗條例》上路後，也催生各種自駕應用。其中，採類軌道、點對點接駁的自駕巴士，是最成熟的商業模式。

參與英國智慧交通建設的台商高偉淙，分享倫敦成功推動自駕巴士經驗。階段一，得先「清空道路」，把停車位改成自駕專用道；要取消路邊停車位，就得先解決都市停車缺口，「英國很早就推『共享車位』，利用數位科技媒合閒置公家或私人停車位。」

階段二，簡化自駕巴士路線，點對點接駁，降低自駕車與人、傳統車混流挑戰。自駕網絡到不了的，輔以共享機車或自行車，解決公共運輸的最後一哩路。

在台灣，隨著自駕技術成熟，科會辦副執行秘書葉哲良指出，未來以專用道、類軌道模式搭載自駕巴士，不但施工與機電成本減少43％，建置時間省40％，完工後的維運成本，也大幅降低50％。

掌握關鍵技術，別讓兆元產業淪「慘」業

隨著5G上路，自駕正夯。8月底中華智慧運輸協會與KPMG合辦的自駕論壇上，交通部長林佳龍宣布，政府將投入245億元，藉由客運全面電動化與自駕化，打造「AB Team」自駕巴士國家隊。

幾天後，一場橫跨各部會的閉門會議，在激烈辯證、討論後，達成初步共識，未來ART類軌道城市自駕公共運輸網絡，可望取代傳統捷運建設。

經濟部統計，台灣汽車產業中，整車組裝產值在2014年達2216億元高峰後，便逐年萎縮至1674億元；汽車零組件維持約2200億元規模；唯有車電一枝獨秀，產值達2556億元。政府看好未來移動浪潮，ICT供應鏈助攻，將催生台灣汽車成下一個兆元產業。

只是，政府希望藉自駕巴士「練兵」，結合汽車與ICT產業鏈，讓汽車產業升級，打造出一支能「走出台灣」的國家隊，夢想能成真嗎？

業界透露，傳統燃油車時代，台灣始終無法掌握核心引擎技術；未來的智能電動車，核心關鍵在電池、馬達與電控系統，台灣得記取教訓，設法突破並掌握關鍵技術，才不會讓未來兆元產業淪慘業。

未來移動浪潮下，台灣城市交通與產業的數位革命，已拉開序曲。

《遠見雜誌10月號412期》

(中時新聞網)