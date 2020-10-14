編按： 旺旺中時媒體集團自2016年起與中華戰略學會合作，在政治經濟局勢的關鍵時刻進行政治軍事兵棋推演，請到各界重要的專家，包括曾經擔任政府幕僚，或是熟知國防外交事務的學家，來扮演政府高層的可能決策，以及遇到特殊狀況時的應變邏輯，值得各界參考。

2020年10月14舉行第10次政經兵推，以「美選十月驚奇」為題目，想定在10月份可能出現的不尋常情勢，台灣會如何應變？美國會如何回應？大陸又有何種反應？

此次兵推的主持人-中華戰略學會理事長黃介正教授表示，這次的兵推與以往稍有不同，目前是公認的台灣與美國關係最好時期，因此兵推的重點就在台灣與美國面對特殊狀況的互動，台灣與美國關係上升是否有個頂蓋？兩邊是否有價值觀落差的地方？因此有2個「藍方」，分別是代表美國立場的「藍A」，由國際情勢專家方恩格(Ross Feingold)、前美空軍軍官胡振東(Tony Hu)，以及政治大學政治系教授嚴震生為代表；台灣立場的「藍B」，則是由-國防大學戰爭學院 洪榮一教授、健行科技大學顏建發教授，以及兩岸政策學會張百達秘書長來擔任。

假想狀況1：共軍登陸艦艇在舟山群島附沿海集結，陸上部隊也開始移動，然而並未對外宣布原因。美國總統川普選情在染疫後轉趨不利，必須持續加強選舉活動力度。日本航空自隊偵照機對東海上的共軍動態進行偵照，但被共軍戰機攔截並壓迫其轉向。立法院提出「應推動中華民國與美國復交」，因民進黨未反對而形成一致通過。大陸國台辦發言人則重申既定立場，呼籲相關人士明辨是非「不要做出損害中華民族根本和兩岸關係和平穩定之事」。

(又因為昨天傳出日本《夕刊富士》報導，美國總統川普可能突然訪台，做為十月驚奇，本次兵棋推演順勢把這個狀況給列入：川普會否訪問台灣？)

扮演中華民國官方立場的「藍B組」，順著這樣一連串的局勢，向美方「藍A組」提出各種自己的看法以及要求「雖然仍不知大陸軍事動向的目的，但我們希望美國能對台灣做出更有效的安全承諾，我們期待成為美國印太戰略的重要角色，也就是參與軍事同盟；我們希望知道，川普總統是否會訪問台灣？」

美方「藍A組」則回應「美國在國際戰略有自己的考量，我們會持續售予台灣合適的武器裝備，也請台灣相信，美國在西太平洋保持戰略模糊，對台灣最有利。川普總統不會訪問台灣，因為美國大選的主要調性仍然是美國內部議題為主導，包括美國疫情問題、經濟問題，甚至大法官在國會的辯論都更為重要，再加上川普還要為第2次辯論進行準備，要是訪問台灣，即使是最閃電的行程，都至少會耗掉4天時間，在選票評估上，獲益小而付出太大。」

假想狀況2 ：美艦馬斯廷號(USS Mustin，DDG-89)於南海偵巡後欲北駛返回途中，於呂宋島東北海域主機故障，僅能以單俥動力維持緩速行駛，然冷鋒可能南下海象將轉趨不良。美國在臺協會派員協請臺北外交部同意美艦駛往高雄外海停泊暫時避風，並安排後續拖救作業。不料此事馬上遭致媒體揭露，引發北京立即嚴重關注，表示此為嚴重破壞雙方關係舉動。

10 月 24 日共機於海峽南部迫近美艦意圖不明，此時美艦船位接近我防空識別區南緣，國軍立即派機前往攔截，雙方空中對峙，險些開火衝突。

「藍B組」立即對美方「藍A組」表示「我方相當願意支援美國軍艦的修復，以及人員的休息，甚至醫療照顧，已派出拖船、修理艦前往協助，左營軍港也挪好碼頭空位。」

美方「藍A組」回應「相當感謝中華民國方面的協助，我們會需要用到，如有必要也完成空域協調，美方或許會派出運輸機前往台灣。但我們也強調此事件為單純的軍艦救援，如同2015年F/A-18C戰機降落台南機場，以及2011年 KC-135降落松山機場，都屬救援事件，與軍事同盟無涉，望台灣的政界人物，以及社會大眾不要過度引申。 」

然而怕什麼就來什麼，著名的台南國會議員當天在政論節目大談台美軍事同盟已經建立，左營軍港外出現歡迎美艦抵達的群眾，甚至有旅遊公司打出「乘直升機去看美國軍艦」、「乘海釣魚去看美國軍艦」的行程。隔天，中國大陸中共政治治常委在官媒上動批台灣與美國故意搞祖國分裂動作，並重申「要是美國軍艦進入高雄港，就是開戰訊號」

台方「藍B組」表示「我們軍方做好所有準備，強調這是人道救援行動，並且面對中共的不尋常軍事動態，我們會有所準備。」「禁止旅行團出發，飛航請求不會准許、海釣船不會通過，要是以不同的名目去看軍艦，事後會開罰。」

美方「藍A組」表示「希望中國大陸方面勿過度引申，同時美國希望台灣方面對此事不要過做出令局面更緊張的動作」、「如果大陸堅持這是開戰的訊號，美國可能會召見大陸駐美大使溝通，並強調大陸也進入藍水海軍時代，應該知道軍艦在海上難免出現意外事故」要是事故出現在近中國大陸一側，那就會選擇香港或上海做為修理站。」

結語：

這次兵推所設想的情況，雖然看似極端，但是不少事例都是有過往曾經發生，以及媒體曾經猜想，還有台灣的常見反應等等，因此「並非不可能」。孫子兵法曰：「多算勝，少算不勝，而況無算乎」，設想的愈多，想的極端，在面臨變局時也較有準備。

在假想狀況1時，即使台美關係良好，但是美國仍然不會同意台灣直接加入美國為首的軍事演習，仍舊保持戰略模糊。這有幾個考量，首先美國通常會保持較大的戰略彈性，也就是說的「戰略模糊」，這對中華民國來說當然感到不踏實，但是必須知道，美國必然以美國利益為首要考量，戰略模糊意味著美國有更多的外交政策選項，所以美國不會讓自己變得無棋可走。即使「藍B」組多次要求美國給予明確答案，「藍A」也沒有提出具體保證。

這一點在最近的台美實際互動也得到印證，比如美國國務次卿訪問台灣，就顯得相當低調。並且外交部長吳釗燮在受訪時也說不推動美台恢復邦交，不求美國一定出兵幫助台灣，這些說法必然是有美國的壓力存在。

在假想狀況2時，提到美國軍艦在高雄外海故障，這事並非不會發生，美國海軍在近期就發生過安提坦號在西太平洋失火，以及海岸巡防隊「魏許號」在接近日本海域時失火。在兵推中，「藍A」還援引88風災時，美國更多的軍艦、軍用直升機人員來台灣協助救災。然而，在過往幾次美軍來到台灣的事件，都因為兩岸關係相對良好，因此沒有引起對岸的過度聯想。但如果類似情況在兩岸關係不佳，美陸關係緊張時發生，確實有可能變得敵意上升。幾位學者認為，即使台灣想要在此事件獲取更多美國對台灣安全的實質提供，但是美國會踏著底線，一來要台灣少說兩句，二來是要大陸勿輕舉妄動，採用召見大使，已是相當明確的訊號。

至於要是真有中共中央委員發表強烈措詞，不見得就是中共最終決定，往往是中共大內宣的一種方式，比如環球時報總編胡錫進，或是解放軍少將金一南都經常扮演鷹派的角色， 大陸對內經常需要這樣的強烈措詞做為情緒出口。

學者對此次兵推的感想與心得，將會陸續發表在中時新聞網。

(中時新聞網)