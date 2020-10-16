美國總統川普15日在邁阿密的市民大會上與選民互動，並接受全國廣播公司（NBC）《今日秀》女主播賈斯里（Savannah Guthrie）提問，被問及背負了4億美元債務時，他霸氣地回答，這只是「小菜一碟」（a peanut）。他強調自己極少利用財務槓桿（under leveraged），有債務是因為一些機構希望把錢借給我。

《紐約時報》日前發布的調查報告顯示，川普背負約4億美元債務，而且簽署了個人擔保（Personal Guarantee）協議。所謂個人擔保是指若公司違約，這人得向銀行或其他貸款人償還公司貸款。

賈斯里在市民大會上向川普追問其財務狀況，川普聲稱他積累的債務是他經營房地產業務的一個副產品。不過證據顯示川普過去10年所賺的錢，大部分是來自他參演的NBC實境秀《誰是接班人》（The Apprentice）。

賈斯里繼續逼問川普：「你這是確認，你有4億美元債務？」川普回道：「我的意思是，這只占我的淨資產極小的一部分。」間接承認的確背了4億美元債務。

川普說：「你看，我的產業那麼多，占地廣大，而且非常漂亮，地理位置又優越，看到這一切，再來看這4億美元，根本就是小菜一碟。」

對於紐時揭露他2016與2017年繳納的聯邦所得稅極低，大約只有750美元，加上他一直拒絕公布納稅記錄，他則辯稱，自己已在接受稅務審計，並重施故計，指責「國家稅務局對我非常壞，裡面有前任政府的人。」

主持人也質疑川普是否需要向什麼國家還債？他說：「就我所知沒有。」此外，他否認有向俄羅斯舉債，並答應全美民眾，「會讓你們知道我欠誰錢」。

(中時 )