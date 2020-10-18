《紐約郵報》踢爆民主黨總統候選人拜登次子韓特送修筆電內電郵的內容，披露韓特與烏克蘭公司掛勾等證據。

《紐約郵報》踢爆民主黨總統候選人拜登次子韓特送修筆電內電郵的內容，披露韓特與烏克蘭公司掛勾等證據後，最新美國總統大選民調顯示，拜登支持度下滑2個百分點，不過仍舊以50%的支持率大於川普的43%，兩人差距約7個百分點。

《紐約郵報》（New York Post）日前踢爆拜登次子韓特（Hunter Biden）的送修筆電硬碟資料，揭露韓特在2015年和烏克蘭天然氣公司「Burisma」董事顧問波茲哈施奇（Vadym Pozharskyi）的電子郵件內容，信件顯示韓特曾幫忙引薦波茲哈施奇給父親拜登。此信件發出8個月後，拜登就開始施壓烏克蘭，要求烏克蘭當局革職檢察總長碩金（Viktor Shokin），碩金當時正在調查韓特所任職的「Burisma」。《紐約郵報》刊出的電郵內容也讓拜登再度陷入貪腐醜聞。

《紐約郵報》17日報導，兒子的「電郵門」醜聞確實讓拜登支持率受到影響，根據民調機構IBD/TIPP昨（17）日公布的全國民調結果，自12日以來，拜登的支持度些微下滑了2.3個百分點，川普支持度上升0.6個百分點。

不過整體來看，在全國1,009名可能選民中，拜登仍以50.3%的支持率領先川普的43.2%，兩人之間的差距為7.1個百分點。

IBD/TIPP民調顯示，拜登在獨立選民中較佔優勢，他以46%的支持度對上川普的37%，領先川普9個百分點。

不過民調也顯示，美國民眾中可能有大量的「隱藏川普選民」（shy Trump’s voters），47%受訪者相信他們的鄰居會投給川普，36%受訪者認為鄰居支持拜登。

(中時新聞網)