有的人封鎖只是想刷存在感，潛台詞是「還不快來哄好我！」有的人封鎖還不夠，封完再刪除，是真的想斷了所有聯繫，沒啥潛台詞，就是赤裸裸地告訴你「不要再有任何往來了」。快來看看哪些星座是封鎖狂魔，封鎖對他們來說，家常便飯而已。

▍1.雙子座

雙子座封鎖一個人的時候，沒有想太多，無論如何就先封鎖再說，其他的先放一邊。也就是說一般都是對方在某個瞬間讓他突然炸毛了，反手就是一個封鎖。但這只是封鎖之後頭幾天的內心想法動。時間稍微久一點，原本只是一時衝動的封鎖，就變成了一個「慎重思考」之後的決定。沒錯，剛開始只是爽就沒了，但是真封鎖完之後，他會不斷強化自己做的這件事的正確程度。最後得出「沒錯，我早就該封鎖了」的結論。所以，被雙子座封鎖又不想真的弄到老死不相往來，還是趁早哄他，把他加回來。不然，真的是一時衝動誤終身了。

▍2.天秤座

「一生氣就封鎖是不是太小兒科了，我這是不是變相冷暴力」、「不想了不想了，反正封鎖都封鎖了，爽！」、「也不知道他發現自己被我封鎖了以後，是什麼感覺？」、「都好幾天了，還沒收到好友申請，完了，是不是過火了？」天秤座封鎖一個人前，內心就是一個高壓鍋，不滿的情緒在升溫加熱，累計到一定程度之後隨時都可能爆炸。那爆炸完了呢？心理活動複雜的可怕。完美詮釋了什麼叫「封鎖一時爽」。

▍3.天蠍座

人狠話不多，就是說天蠍座了。天蠍座封鎖人的時候，絕對的帶有報復心理。不說別的，光是你的訊息被拒收時候的那個憋屈和不爽，就已經讓他很消氣了。你問天蠍座封鎖完之後的內心活動？會不會後悔？不好意思，這個星座的真的不見不棺材不落淚。不到徹底鬧翻的最後，他是不會覺得自己做錯了，更不會後悔。但期待被加回來是真的。或者說就是吃定你被封鎖之後還會主動加好友，才會封鎖你。

封鎖1小時：「這個傻子不會還沒發現自己被封鎖了吧。」

封鎖24小時：「好啊，他挺能沉得住氣的。」

封鎖72小時：「啊啊啊啊啊啊啊，還不把我加回來，是找死嗎？」

所以，想要報復回去，可以把重新加好友的時間的時間拖得久一點。(偷笑)

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(中時新聞網)