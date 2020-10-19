網路流傳一段中共空軍轟6轟炸機返回機場的影片，機腹攜掛著相當長的酬載物，頗形似空射型的高超音速飛彈。

東風17型前端採用舉升造型，似乎具有高速滑翔能力。(圖/新華網)

戰機世界(Fighter jets World)報導，這段影片據稱是在西安拍攝，畫質並不算清楚，無法確定酬載物的具體樣式。不過從飛彈的尺寸與外觀，類似東風15(DF-15)，或是東風17(DF-17)，不管哪一種，都可以視為高超音速武器。

最近東風17部署到東南沿海引發各界討論，就大陸公開展示的東風17，外型並不是傳統的圓桶彈體，而是具有舉身滑翔體的造型，因此它在返回大氣層時，可能具備可控滑翔性能，進行更準確的落彈。

在轟6上攜帶戰術飛彈的消息，在去年就已經傳出，2019年，大陸的《世界艦船雜誌》曾刊出轟6安裝空射彈道飛彈-東風15的圖片，東風15在地面發射時，射程在600~900公里，要是改由飛機發射，射程至少增加3倍。假如採用的是東風17，性能還可能更好。

去年《世界艦船雜誌》曾刊出轟6擔帶東風15型的概念圖。(圖/俄國衛星網)

轟 -6是中共仿造前蘇聯的Tu-16 「獾式」轟炸機(Badger )，也是中共唯一的噴射式轟炸機，問世已超過50年。俄羅斯已將獾式全部退疫，但是中國大陸則相當倚重這型轟炸，並且持續改良。

(中時新聞網)