桃園一名人妻在家中裝針孔攝影機，結果「大豐收」，不僅錄到經營超商的老公阿順（化名）帶女員工阿玲（化名）回家，還錄下兩人1日大戰4回，人妻崩潰向腥夫與小三提告求償120萬元。阿順與阿玲對於發生性關係坦承不諱，卻主張影片是盜錄的，不能當證據。不過桃園地院法官認為，妨害婚姻權益的不法行為常以隱秘方式為之，舉證極度不易，且錄影取證並非以強暴脅迫等方式進行，認定證據有效，判腥夫與小三得連帶賠償40萬元，可上訴。

根據判決書，桃園人妻與丈夫阿順結婚20多年，她懷疑經營超商的老公偷吃女員工阿玲，便在家中裝設針孔攝影機，結果今年3月，不但拍到阿順帶阿玲回家，兩人更在一天之內發生4次性行為，4天後又再度拍到兩人在家中玄關接吻。

阿順與阿玲都認了發生性關係，卻主張影片是盜錄取得，不能當作證據使用。對此，桃園法院法官指出，原告用錄影方式取得證據，期間並沒有以強暴脅迫，也沒有直接侵害阿順與阿玲身體的行為，且該犯罪行為具有隱密性、不公開性，蒐證困難舉證相當不易，故該證據在此類案件中具有重要性及必要性，判2人連帶賠償40萬元，全案可上訴。

(中時新聞網)