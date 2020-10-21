王姓光頭男今年6月在大白天當街擄走14歲女國中生，強押上車後持刀拔光衣物，強吻、指侵得逞，王男落網後還辯稱是「兩情相悅、你情我願」，但少女泣訴遭辱經過，桃園地院法官斥王荒誕無稽、態度惡劣，依加重強制性交罪判王10年半，全案可上訴。

54歲的王姓男子今年4月23日下午5點，將車停放在大園區科二街，見少女放學行經，裝可憐辯稱被國中教師騙財，打開副駕駛座車門拜託幫忙指認，少女拒絕，王男下車繞至少女後方亮出19公分的尖刀，喝令少女上車，少女擔心遭殺害假意聽命安撫，孰料就被強推入車內副駕駛座。

王男隨即持手機充電線，將少女雙手高舉、綑綁在頭枕支架處，將座椅平放後開車揚長離去，開到觀音偏遠處後拔光少女衣物，不但強吻少女雙唇和私密處，更指侵少女逞獸慾。王男之後尿急到公園解放，少女趁機脫困向鄰近住戶求援，警方循線逮捕王，檢方也當庭聲押獲准。

王男審理時辯稱以為少女20幾歲，且是自願發生親密行為，全程都沒有拒絕，還說是自己故意讓她逃跑的。但少女泣訴指證歷歷，救援的住戶也證稱少女裸身敲門求援，行車紀錄器也拍下少女奔跑逃離，少女父親說當天也接到電話稱愛女遭人綁架，少女身上驗出王男DNA。

桃園地院法官斥王男為滿足一己私慾，嚴重戕害少女身心，造成難以抹滅的傷害，還以荒誕情詞卸責，態度惡劣，至今也未獲得家屬原諒，依少女父親期望，以成年人故意對少年犯攜帶凶器強制性交罪，重判王男有期徒刑10年6月。

(中時 )