南投縣曾經是造紙重鎮，竹山的竹紙、埔里手抄紙，質量俱佳揚名海外，但因造紙工業化而逐漸沒落，目前，埔里手抄紙僅剩5家！縣府將「埔里手工紙」登錄為傳統工藝，出版專書、辦特展，希望讓慣用電子產品的現代人，探索紙的世界。

南投縣文化局長林榮森指出，人類使用紙張記錄文字，傳承知識，讓文明發展產生重大突破，後續更發展出紙藝文化！

南投紙藝文化展，展出罕見的樹皮衣。（廖志晃攝）

南投紙藝文化特展，吸引民眾探索紙的世界。（廖志晃攝）

早年，埔里手抄紙帶動產業發展，成為日本及東南亞手工書畫紙最大的供應地，如今，埔里鎮僅存福隆棉紙廠、廣興紙寮、長春棉紙廠、技順紙廠及東明紙廠等5家紙廠持製作手抄紙，保留傳統工藝文化。縣府為傳承文化資產，今年將「埔里手工紙」登錄為傳統工藝，廣興紙寮負責人黃煥彰為手工紙技藝保存者。

林榮森表示，文化局委託弘光科技大學教授張齊顯，及高佩英等人協助編纂，蒐集大量文獻、多方訪查及研究，完成《嘆為觀止─南投縣紙藝發展史》 ，如今順利出版，希望透過這本書，讓各界更了解紙的文化與藝術。

同時推出「南投紙藝文化特展」，邀請藝術家曾鈴蘭、陳維安、廖麗端、范慶鐘、許榮城、廖珮如、陳慧如、林玉綺、李清榮、紙匠手工紙工房林政立提供創作，紙農書院黃世豐提供造紙工具、張豐吉教授提供珍貴收藏及創作、廣興紙寮提供多款特殊手工紙參展，展期至11月11日止。

張齊顯指出，曾鈴蘭、廖麗端，都是南投縣非常具有代表性的紙藝創作藝術家；高佩英說，傳統紙糊神像不僅唯妙唯肖，而且非常輕盈，因此，特別邀請李清榮展出兩件作品。此外，張豐吉收藏的「樹皮衣」，以樹皮製作成背心，更是非常罕見的歷史文物。

(中時 )