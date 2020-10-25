不少人因為身體因素，導致需長期在醫院治療，沒想到醫院也成為外遇的地點。一位30多歲人妻因不幸罹患乳癌住院接受化療，貼心的丈夫也常到院探病，不過卻被醫師直擊，丈夫私下卻和另一位年輕女性幽會，最後還明正言順在一起，讓醫師也相當傻眼。

皮膚科醫師蔡逸姗在節目《醫師好辣》上分享已前在醫院實習時的很深刻的案例，一位30多歲患者因罹患乳癌，需在醫院接受長期化療，期間常看到丈夫前來探病，不過有次中午到醫院外用餐時卻目睹病患丈夫和其他女性幽會。

醫師表示，由於病患丈夫下巴有一顆顯眼的痣，一眼就認出來是該床的家屬，然而卻和同桌的陌生女子有說有笑，互動並不像是父女關係，反而像男女朋友。但當下也不清楚真相，也只能當作沒看到，就這樣，醫師常常在醫院外見到病患丈夫和其他女性約會。

直到病患化療接近尾聲，醫師向她詢問，「最近都沒看到妳先生？」沒想到人妻卻坦承2人已經離婚了。然而她卻不怪自己丈夫，因為先生是獨子，家中長輩年事已高，希望能早點抱到孫子。而因為患者需接受乳癌治療無法生育，丈夫就光明正大的當起「時間管理大師」，白天去醫院看老婆，中午去外面和別人約會。

在2人離婚後，丈夫也順其自然和另一位女子結婚，該患者雖然有點難過，但能接受這個結果。不過醫師表示，病患最後也化悲憤為力量，勇敢完成化療，在這之後好幾次的追蹤觀察中，身體數據都顯示很不錯，只能祝福她下一個會更好。

(中時新聞網)