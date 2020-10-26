遠傳電信長期推動環境及生態教育，連續五年舉辦淨灘活動，昨(25)日共計110名遠傳員工與眷屬前往萬里區石角沙灘清理海灘垃圾，以最直接的行動關心海洋，當天總計共清出379公斤的海洋垃圾。與往年不同的是，今年請志工們記錄海洋危險因子數據，統計後建立全台海灘安全分級表，藉以降低民眾在沙灘上受傷的風險，希望喚起眾人對沙灘安全的重視，提供更多喜愛親近海洋的民眾參考。

根據台灣綠色和平、荒野保護協會在2019年7月發布「台灣海岸垃圾總體檢」報告指出，全台海岸垃圾一年可裝滿15萬袋黑色大塑膠袋，且依據15年來的淨灘統計，九成海岸垃圾都是塑膠製品。

台灣研究海龜逾25年的海洋大學海洋生物研究所教授程一駿所率領「海洋生態暨保育研究室」的觀察，有高達8、9成的海龜死後解剖，都發現胃腸內含有大量塑膠袋及垃圾，這些海洋垃圾不僅危害海洋環境，最終也透過食物鏈回到人類身上。

遠傳電信長期為環境永續努力，針對溫室氣體排放、能源管理及參與社會環保行動等面向推動不遺餘力。遠傳表示，為回應聯合國永續發展『減少海洋廢棄物』的目標，每年舉辦淨灘活動，雖然淨灘只能將當天的海灘垃圾清除，但最重要的是希望透過淨灘的過程讓志工們了解海洋環境問題，在員工身上種下海洋保護的種子，號召同仁一起為地球創造美好的環境。

遠傳與荒野保護協會合作攜手淨灘，除了持續結合ICC國際淨灘行動的調查方式註，紀錄海洋廢棄物的種類組成，並將資料彙整回報。

(中時 )