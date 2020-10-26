國民黨革實院長羅智強租下20輛繞經行政院的公車廣告，貼上「為新聞自由請命，請蘇貞昌別當關新聞台的民主罪人」標語，自今天起連續60天、共計1200天奔跑大台北地區街頭，呼籲蘇貞昌不要當關新聞台的民主屠夫。他今天下午又在臉書發文，表示已租一輛經過台北市柯文哲家的20路公車，兩人一起搭車，柯一口答應，讓他大讚柯「不怕被扣紅帽，願意挺身捍衛新聞自由，比起滿口民主的蘇貞昌，高尚正派千萬倍！」

羅智強今天下午在臉書PO一張他與柯文哲同坐的合照，柯張口大笑；羅也發文說：「猜猜看，為什麼事，柯文哲笑的這麼開心？」

羅智強說，答案是，他上次質詢邀柯文哲和他一起搭車上班，柯一口答應。但當他說，是要搭捍衛新聞自由的小強公車，從行政院出發；柯問他：「有20路公車嗎？我都搭20路。」

他說，衝著柯文哲這句話，他再遇到柯文哲時告訴柯：「我接受你的建議，立馬租了1輛走20路線經過你家的新聞自由公車，我一定去找你搭公車，捍衛新聞自由！」柯文哲大笑：「好！好！好！」

羅智強笑說，「柯文哲大概也被我的行動力打敗了吧 !」不過，他也是很欣賞柯文哲不怕被扣紅帽，願意挺身捍衛新聞自由，比起滿口民主的蘇貞昌，高尚正派千萬倍！

(中時 )