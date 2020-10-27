WeMo Scooter 持續打造有趣的騎乘體驗，即日起推出全新會員點數獎勵系統「WeMo 獎勵」，會員騎車將獲得紅利點數回饋，騎車消費1元集1點，輕鬆累積獎勵點數，若加入挑戰隨機任務，更有機會獲得點數倍數回饋，放大騎乘價值。

WeMo Scooter 10月適逢上路四週年，歡慶週年慶，全面展開系列優惠活動。10/27-11/30 WeMo 會員只要挑戰指定任務，即享點數加碼送、品牌限定商品兌換券、用1點兌換美食好康等優惠，讓消費者騎車也可獲得額外優惠，用點數打造會員經濟。

WeMo Scooter 上線以來，已累積超過百萬次下載。適逢四週年慶， 依據會員大數據洞察，正式啟用會員點數紅利與任務系統。即日起，WeMo Scooter 的會員透過會員點數獎勵系統，即享有趟趟騎車累點的回饋，讓每一筆消費都能累積會員點數，且能直接兌換超值品牌商品。

會員點數獎勵系統「WeMo 獎勵」結合遊戲化思維，跨品牌、跨平台的點數應用，利用騎乘累積點數兌換商品或折扣，以騎乘銜接食衣住行各種優惠，讓交通移動更好玩，騎車也可以集點去。

WeMo Scooter 透過車聯網數據洞察，攜手合作點數兌換品牌夥伴，期望用交通移動帶動消費影響力，創造會員與巷弄經濟的雙向循環。首波點數兌換優質商家涵蓋餐飲美食、旅遊輕旅行、零售通路等多元類型，包含老爺酒店集團旗下飯店北投老爺、南港老爺及老爺會館、萊爾富、掌門精釀啤酒、麻膳堂等知名品牌；WeMo Scooter 更持續深耕好食議題，網羅至少30家美食商家，消費者可以直接用1點兌換美食優惠，後續將累積超過上百家合作夥伴，騎車即時享好康優惠。

為歡慶四周年，WeMo Scooter自10/27起推出多重活動，包含10/26前成功註冊的會員可獲得 WeMo 點數 1000點；完成當週騎乘任務，即可獲得額外點數，最高6000點；用1點即可獲得免費美食折價券，完成兌換再拿免費騎乘金；以及各大指定品牌優惠，限定折扣兌換等。

(科技)