新北市三重區大仁街上一處檳榔攤前的瓦斯桶今（29）天上午５時許突然傳出爆炸聲響，火勢瞬間延燒至一旁機車，延著公寓民宅的樓梯不斷向上竄燒，1、2樓立刻陷入火海，警消到場灑水灌救，在屋內共救出7人，其中1人送醫後不治，警消目前仍在現場調查釐清起火原因。

警消共出動25輛各式消防車、9輛救護車及108名警消到場救災，到場時已全面燃燒，立即撲水線灌救，同時疏散建物內民眾。經入屋查看後，在2樓發現一名年約50歲的男子倒臥地面，已無呼吸心跳，經送往市立三重醫院急救後仍因傷重宣告不治，而3樓則有1人陷入昏迷，共協助建物內7人送醫。

據了解，該建物一樓作為檳榔攤及早餐店用途，起火時皆未營業，附近住戶聽到爆炸聲響後，就看到熊熊火舌吞噬攤商前的瓦斯桶及機車，於是立即報警求助。

新北市消防局救災救護第三大隊大隊長黃弟勝表示，警消於5時39分獲報，派出多名警消及多輛救助車輛到場，發現因「煙囪效應」，火勢沿著樓梯通道往上延燒。警消在2樓發現1名OHCA傷者與1名輕傷民眾；在3樓救出1名昏迷男子及1名輕傷民眾，另外還有3人預防性送醫。初步研判燃燒面積約30坪，確切起火原因有待火調釐清。

(中時 )