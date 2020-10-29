法國駐沙烏地阿拉伯大使館證實，位於沙國港市吉達的法國領事館，29日發生1名沙國男子持刀攻擊領事館駐警。由於法國尼斯聖母院，同日也發生歹徒持刀攻擊並奪去至少3條人命，1日2起伊斯蘭激進分子持刀攻擊，再次觸及法國與伊斯蘭世界的敏感點。

法國駐沙國大使館在推特上證實，吉達領事館發生「1名警衛遭受刀械攻擊」。目前歹徒已遭逮捕，受傷警衛也已送往醫院治療，並無生命危險。不過，法國大使館「強烈譴責」對外交場館的攻擊。

吉達所在的麥加省警方指出，兇手為阿拉伯人，歹徒在警方逮捕過程中遭受輕傷。包括法國與沙國官方，目前皆未說明犯案動機，故仍不能確定是否為恐攻。

就在法駐阿使館警衛遭受攻擊前不久，法國南部尼斯才發生1名男子高呼「真主萬歲」，並殺死3人的悲劇。目前尼斯市長艾斯楚斯已定調該起攻擊為恐攻。

由於法國總統馬克宏日前針對法國歷史教師遇害一事，矢言「不會拋棄」描繪伊斯蘭先知穆罕默德的漫畫，引發伊斯蘭世界的強烈反彈。29日又恰好為中東各地慶祝穆罕默德的誕辰，此時1日2起持刀攻擊，勢必讓緊繃的法國與伊斯蘭世界關係，更為敏感。

(中時新聞網)